Коми выиграла грант на повышение качества образования в школах с низкими результатами

25 августа 2017 года, 14:33 |
Фото из архива "Комиинформа"

Республика Коми выиграла грант на повышение качества образования в школах с низкими результатами обучения.

Ранее Сергей Гапликов поставил задачу перед органами исполнительной власти региона по привлечению в республику федеральных средств. Кроме того, в мае в ходе рабочего совещания между руководителем Республики Коми и министром образования и науки России Ольги Васильевой состоялся разговор об активизации участия республики в реализации федеральных грантов.

По итогам конкурсного отбора Республика Коми признана Министерством образования и науки Российской Федерации победителем. Для реализации запланированных мероприятий, направленных на повышение качества образования в школах с низкими результатами обучения, из федерального бюджета в 2018 региону выделят 1186,1 тысячи рублей. Общий объем финансирования мероприятий с учетом средств из республиканского бюджета на 2018 год составит 1694,5 тысячи рублей.

Полученные бюджетные средства будут направлены на внедрение современной модели поддержки школ с низкими результатами обучения и школ, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, на оказание финансовой и методической поддержки школ, проведение мониторинга результативности программ обучения.

В настоящее время идет подготовка подписания соглашения между правительством Республики Коми и Министерством образования и науки Российской Федерации о предоставлении субсидии на реализацию мероприятий.

Напомним, в текущем году Республика Коми также стала победителем конкурсного отбора по сопровождению мероприятий, направленных на повышение качества образования в школах с низкими результатами обучения, сообщает пресс-служба главы РК.

*** При содействии Министерства образования и науки России Федерации в 2017 году республика получила на развитие отрасли из федерального бюджета дополнительно 582,9 млн рублей. Средства направлены на строительство и ремонт школ, создание технопарка, повышение качества образования, развитие системы независимой оценки качества образования, обеспечение жильём молодых семей, реализацию мероприятий госпрограммы "Доступная среда".

Комиинформ

  Ключевые слова: образование, финансирование
  Рубрика: Общество
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