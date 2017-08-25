Сыктывкарка отравилась неустановленным ядом

25 августа 2017 года, 16:50 | Сыктывкар
Фото из архива ИА "Комиинформ"

В заброшенном частном доме в Сыктывкаре обнаружено тело 28-летней девушки.

На страшную находку 20 августа натолкнулись бродяги, которые зашли в здание на перекрестке улиц Ленина и Колхозной. Погибшая была в одежде, при ней имелись личные вещи, вокруг лежало множество бутылок.

Как сообщили "Комиинформу" в Сыктывкарком подразделении СУ СКР по Коми, девушка вела асоциальный образ жизни, злоупотребляла спиртным.

Эксперты установили, что причиной смерти стало отравление неустановленным ядом. Телесных повреждений обнаружено не было. Известно, что в июле сыктывкарку доставляли в наркологию с алкогольной интоксикацией. По факту произошедшего проводится проверка.

Юлия Николаева

  Ключевые слова: яд, тело, девушка, Алкоголь
  Рубрика: Происшествия
  • 1
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0

Если вы заметили ошибку в этом тексте, просто выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Выделенный текст будет автоматически отправлен редактору

Новости по теме:

16:08 25.08.2017
Правоохранители задержали предполагаемого убийцу из Прилузья
14:45 25.08.2017
Ухтинку, потерявшую сына, поставят на учет в полиции
12:17 25.08.2017
В Ухте перед судом предстанет гражданин Таджикистана, напавший на подростков


Новости mediametrix

                       
                       
                       

Видео

Лента новостей

Мы рядом
Сергей и Елена. Нуждаемся в сопровождении, репетиторстве. Сами обучим Брайлю, отремонтируем технику. (Сыктывкар)
Максим Красько. Ищу работу и любимую женщину. (Воркута)
перейти в раздел

Интервью

Сергей Гапликов
Глава Республики Коми
«Для меня очень важно видеть изменения в настроении людей»
Посмотреть все интервью







Индекс цитирования Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru Статистика Система Orphus
Смотреть видео