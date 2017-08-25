Сыктывкарка отравилась неустановленным ядом

В заброшенном частном доме в Сыктывкаре обнаружено тело 28-летней девушки.

На страшную находку 20 августа натолкнулись бродяги, которые зашли в здание на перекрестке улиц Ленина и Колхозной. Погибшая была в одежде, при ней имелись личные вещи, вокруг лежало множество бутылок.

Как сообщили "Комиинформу" в Сыктывкарком подразделении СУ СКР по Коми, девушка вела асоциальный образ жизни, злоупотребляла спиртным.

Эксперты установили, что причиной смерти стало отравление неустановленным ядом. Телесных повреждений обнаружено не было. Известно, что в июле сыктывкарку доставляли в наркологию с алкогольной интоксикацией. По факту произошедшего проводится проверка.