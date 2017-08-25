В "День микрорайонов" в Сыктывкаре будут работать семь площадок здоровья

25 августа 2017 года, 16:04 | Сыктывкар
Фото из архива "Комиинформа"

В рамках проведения Дней микрорайонов 27 августа в Сыктывкаре будет работать 7 площадок здоровья.

Работа площадок здоровья организована в рамках мероприятий Года добрых дел, объявленного главой Республики Коми Сергеем Гапликовым, и приурочена к празднованию 96-летия Республики Коми

С 11.00 до 15.00 часов на каждой из площадок жители города смогут измерить артериальное давление, рост и массу тела, уровень глюкозы в крови, уровень углекислого газа в выдыхаемом воздухе на аппарате смокилайзер (определяет вредные вещества в легких), а также получить консультации специалистов по ведению здорового образа жизни.

Диагностические процедуры для взрослых будут проводить сотрудники Центральной поликлиники Сыктывкара, Сыктывкарской городской поликлиники №2, Сыктывкарской городской поликлиники №3,Эжвинской городской поликлиники, а для детей – специалисты Центра здоровья Сыктывкарской детской поликлиники №3, Сыктывкарской детской поликлиники №2 и Эжвинской детской городской поликлиники.

Во время проведения на площадке здоровья будут раздаваться информационные материалы по профилактике неинфекционных заболеваний и ведению здорового образа жизни, сообщает пресс-служба Минздрава РК.

В Сыктывкаре площадки будут расположены в следующих местах:

Площадка возле СОШ № 43 ул. Петрозаводская, 44

Площадка возле СОШ № 21 ул. Кр. Партизан, 68

Площадка на Троицкой площади (Давпон) возле СОШ № 24 ул. Морозова, 175

Площадка возле СОШ № 11, п. Н. Чов, ул. Магистральная, 13

Площадка возле СКЦ ул. Школьная, 13

Эжвинский район, Слободская площадь, ул. Мира, 10\1

Эжвинский район, Парк ул. Славы

Комиинформ

  Ключевые слова: здоровье
  Рубрика: Общество
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