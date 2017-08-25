Нефтяники Тимано-Печоры вернулись с конкурса с медалями

25 августа 2017 года, 14:18 |
Фото пресс-службы Лукойл-Коми

Лукойловцы Республики Коми и Ненецкого автономного округа вернулись с девятого конкурса профессионального мастерства рабочих организаций Группы "ЛУКОЙЛ" на звание "Лучший по профессии", прошедшего в Волгограде и Астрахани. В усинском аэропорту их встречали коллеги с цветами и приветственными плакатами.

В этом году 6 команд нефтяников из разных регионов России соревновались на производственной площадке компании "РИТЭК". В теоретической части команда Тимано-Печоры, составленная из рабочих ЛУКОЙЛ-Коми и ЛУКОЙЛ-Энергосети, вошла в тройку лидеров. По окончательным итогам, после подсчета баллов за практическую часть, "серебро" взял Дмитрий Ожгибесов в номинации "Электрогазосварщик" и "бронзу" - Денис Ануфриев в номинации "Оператор по добыче нефти и газа", а также Влас Бочков и Дмитрий Волк ("Звено электромонтеров по ремонту и обслуживанию электрооборудования").

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Впервые на общекорпоративном конкурсе соревновались звенья спасателей нештатных аварийно-спасательных формирований. По результатам конкурса, который прошел в Астраханской области, представители Тимано-Печоры принесли в медальную копилку команды еще одну "бронзу".

"Несмотря на то, что уже не первый год в профессии, волновался как школьник на экзамене, и это не лучшим образом сказалось на результате, - рассказал оператор по добыче нефти и газа Денис Ануфриев. – Знаю, что третье место для меня не предел, и намерен принять участие в следующих соревнованиях. Считаю, что такие конкурсы очень важны – они помогают расти, развиваться в профессиональном плане".

"Я впервые участвовал в конкурсе и занял второе место, - делится электрогазосварщик 6 разряда ЛУКОЙЛ-Энергосети Дмитрий Ожгибесов. – Соперники были очень сильные, но в этом есть плюс: коллеги с радостью делились секретами профессии. Выражаю большую благодарность руководству ЛУКОЙЛ-Коми и своим наставникам за доверие и поддержку на всех этапах соревнований".

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Всем призерам вручили дипломы. Приятным бонусом станет и материальное вознаграждение по итогам конкурса.

Отдельно в Волгограде соревновались рабочие нефтеперерабатывающих предприятий. Участие в конкурсе приняли сотрудники ООО "ЛУКОЙЛ-Ухтанефтепереработка". Лучший результат показала лаборант химического анализа Лилия Ергалиева. Девушка впервые приняла участие в конкурсе, заняв среди своих коллег третье место, сообщает пресс-служба компании.

Комиинформ

  Ключевые слова: конкурс, Победа
  Рубрика: Общество
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