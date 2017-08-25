Сыктывкарцев оштрафуют за слишком близкую от реки парковку

Сотрудниками транспортной полиции в отношении правонарушителей возбуждено административное производство.

В ходе проведения рейдовых оперативно-профилактических мероприятий сотрудниками Сыктывкарского линейного управления МВД России на транспорте на левом берегу реки Сысола выявлены автовладельцы, которые запарковали свои транспортные средства на прибрежной защитной полосе водного объекта.

Стражами правопорядка установлено, что отдыхающие в возрасте от 21 до 45 лет, готовясь к закрытию летнего сезона, отправились купаться на речку. При этом оставили свои автомобили на расстоянии менее семи метров от береговой линии реки, что является нарушением требований, установленных законодательством Российской Федерации.

Транспортными полицейскими в отношении правонарушителей составлены административные протоколы в соответствии с ч. 1 ст. 8.42 КоАП РФ "Использование прибрежной защитной полосы водного объекта, водоохранной зоны водного объекта с нарушением ограничений хозяйственной и иной деятельности". Санкция данной статьи предполагает максимальный штраф в размере до четырех тысяч пятисот рублей, сообщает пресс-служба УТ МВД по Коми.