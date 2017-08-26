Юные жители Сысольского района в преддверии Дня знаний отправились в увлекательное путешествие

Специалисты Центра соцзащиты Сысольского района провели для юных земляков познавательный праздник, в ходе которого дети превратились в пиратов-искателей сокровищ. С помощью карты они отправились в путешествие к Долине Мудрости, в Сонную лощину и Банановую рощу.

"В мероприятии приняли участие дети с особенностями развития. Наши специалисты вместе с помощниками, учениками 9 класса общеобразовательной школы Визинги, провели для ребят тренинг с психологом, мастер-класс по изготовлению магнитиков и игровую программу", - рассказала специалист организационно-консультативного отделения Центра Лариса Пунегова.

Как сообщили в учреждении, во время путешествия дети смастерили сувениры-домики, а после отгадывали пиратские загадки, пели песни, танцевали и, пройдя полосу препятствий, нашли сокровища.

"В конце праздника ребятам вручили подарки – наборы канцелярских ученических принадлежностей, которые были сформированы в рамках благотворительной акции "Школьный портфель". Остальные наборы, собранные в рамках акции, будут вручены детям из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в понедельник. Всего 1 сентября с новыми школьными принадлежностями на учебу пойдут 46 детей из 26 семей. В добром деле помощи в подготовки детей из семей, которые нуждаются в социальной поддержке, принимали активное участие жители района, местные организации и сотрудники нашего Центра", - подвели итоги акции сотрудники соцзащиты.

Для координации действий людей, которые желают проявить доброту и участие по отношению к землякам, в учреждении создали специальную страничку в социальной сети "ВКонтакте" "Бумеранг добрых дел". В ней специалисты сообщают о благотворительных акциях и мероприятиях, а также об их итогах и результатах.