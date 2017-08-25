Монди СЛПК объявляет о начале кампании по сбору и обсуждению предложений на поставку лесопродукции и щепы в 2018 году

25 августа 2017 года, 13:45 |
Фото из архива "Комиинформа"

Акционерное общество "Монди Сыктывкарский ЛПК" объявляет о начале кампании по сбору и обсуждению предложений на поставку лесопродукции и щепы марок Ц-1 и Ц-2 в 2018 году.

В случае Вашей заинтересованности коммерческое предложение с указанием всех существенных условий поставки: объем, ассортимент, цена, условия оплаты и условия поставки, а также учредительные и подтверждающие право собственности на лесопродукцию, документы просим предоставить в срок с 01.09.2017 до 30.11.2017

Предложения, поданные позднее 1 декабря, подлежат рассмотрению в течение 2018 года.

По всем вопросам просьба обращаться:

- директор по торговле круглым лесом и покупке побочной продукции- Мартин Байлэндер

тел. 69-87-04

- ведущий инженер автомобильный транспорт - Котова Ирина Валентиновна

тел. 69-99-56; эл. почта irina.kotova@mondigroup.com

- ведущий инженер железнодорожный транспорт - Гусева Татьяна Васильевна

тел. 69-83-61; эл. почта tatiana.guseva@mondigroup.com

Решение о выборе контрагента для заключения договора поставки будет принято после рассмотрения представленных предложений. Расходы, связанные с подготовкой и представлением коммерческих предложений возмещению не подлежат.

Настоящее уведомление не должно расцениваться в качестве объявления о проведении торгов, в связи с чем, требования статьи 447 - 449 Гражданского кодекса Российской Федерации, не подлежат применению.

АО "Монди СЛПК" оставляет за собой право изменить срок сбора коммерческих предложений, отменить сбор коммерческих предложений, отказаться от всех предложений, при этом претенденты не вправе требовать возмещения прямых или косвенных убытков.

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Комиинформ

  Рубрика: Экономика
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