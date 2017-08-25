В выходные сыктывкарцев ждут спортивные состязания

В рамках "Дня микрорайонов" сыктывкарцев ждут спортивные состязания, сообщает пресс-служба мэрии.

27 августа Сыктывкар вновь встретит "День микрорайонов". Гости праздника смогут поучаствовать в разнообразных состязаниях от спортивных организаций города, а также зарядиться отличным настроением, приняв участие в "веселых стартах".

По сообщению управления физической культуры и спорта администрации Сыктывкара, помимо стандартных мероприятий на площадке возле СОШ № 11 в Нижнем Чове пройдет мастер-класс по тхэквондо от мастера спорта международного класса Марии Старцевой.

На Троицкой площади возле СОШ № 24 пройдут выступления воспитанников отделения фигурного катания, шахматный турнир, соревнования по жиму лежа и "веселые старты". Также у гостей площадки будет возможность записаться в спортивные секции города.

На площадке возле спортивно-культурного центра в Лесозаводе у жителей города будет возможность выполнить нормативы комплекса "ГТО" и проявить себя в интеллектуальном спорте, приняв участие в шахматном турнире.

Другие площадки также удивят гостей разнообразной спортивной программой. В преддверии осеннего сезона каждый сможет получить заряд бодрости и отличного настроения, а также приобщиться к спорту и здоровому образу жизни.

Также в рамках "Дня микрорайонов" пройдет традиционный конкурс-выставка "Дачный урожай", откроются пункты здоровья и концертные площадки.

Праздничные площадки цикла культурно-массовых мероприятий "День микрорайонов":

1. СОШ № 11, п. Н. Чов, ул. Магистральная, д.13;

2. СОШ № 43, ул. Петрозаводская, д.44;

3. СОШ № 21, ул. Красных Партизан, д.68;

4. СОШ № 24, ул. Морозова, д.175;

5. Спортивно-концертный центр, ул. Школьная, д.13;

6. Эжвинский район, Слободская площадь, ул. Мира, 10/1;

7. Эжвинский район, Парк, ул. Славы.