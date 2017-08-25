К 300-летию Сельыба местные жители запустили проект "Моя деревня"

25 августа 2017 года, 13:21 | Удорский
Фото со страницы ВК

ТОС деревни Сельыб сельского поселения Чернутьево Удорского района приступил к реализации проекта "Моя деревня". Грант в размере 150 тысяч рублей активисты ТОСа выиграли, участвуя во всероссийском конкурсе "Активное поколение".

Как рассказал "Комиинформу" председатель ТОСа Анатолий Бушенев, проект "Моя деревня", приуроченный к 300-летнему юбилею деревни Сельыб, направлен на поддержку сельского клуба.

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"300-летний юбилей деревня отметит в 2019 году, но мы уже сейчас начали подготовку, - пояснил председатель. – На средства гранта заказали музыкальное оборудование для уличной сцены, новые сценические костюмы для коллектива "Пöлöзнича" и печать информационных буклетов с информацией об истории деревни, ее достопримечательностях, талантливых жителях. В своих буклетах мы приглашаем туристов посетить удорскую глубинку, посмотреть на действующую церковь Богоявления Господня, построенную в 1860 году. Храм был восстановлен силами местных жителей. Чтобы провести службу к нам приезжает батюшка из Усогорска".

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Супруга А. Бушенева, хозяйка гостевого дома Ольга Бушенева рассказала, что это уже четвертый грант, который удалось выиграть ТОСу в различных конкурсах.

Благодаря первому гранту активисты создали этнографический музей, который сейчас является гордостью деревни. Музей открыли в двухэтажном здании, где располагаются ФАП и ветеранская комната. Обойдя сельские дома, активистам удалось собрать около 350 экспонатов.

В рамках второго проекта "Песенные традиции Удоры" сельчане записали 12 песен местных старожилов и выпустили их на CD-диске. Также были заказаны народные инструменты из бересты и сценические костюмы.

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"Третий проект – "Родник" - позволил нам благоустроить территорию двух святых источников "Ӧбраза ель" и "Штэпан ель", - добавила О. Бушенева. – Рядом с источниками установлен обетный крест. По легенде, во время христианизации Коми края Стефан Пермский, проплывая по Мезени, остановился на этом месте, чтобы пополнить запасы питьевой воды. После благоустройства территории мы приводим на родник туристов. В этом году у нас побывали ученые-орнитологи из Москвы и туристы из Екатеринбурга, сплавлявшиеся по Мезени".

Геня Джавршян

  Ключевые слова: тос, Сельыб, проект "Моя деревня"
  Рубрика: Общество
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