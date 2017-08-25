В Усинске под колесами оказался велосипедист-нарушитель

В Усинске под колеса Хендай Туссан попал велосипедист.

Как рассказали "Комиинформу" в Госавтоинспекции, пострадавший 1997 года рождения нарушил правила дорожного движения: он пересекал проезжую часть верхом на велосипеде и на красный свет.

В этот момент на зеленый сигнал светофора двигалась иномарка под управлением водителя 1982 года рождения. Мужчина выезжал на перекресток улиц 60 лет Октября и Строителей со стороны Парковой. Напротив дома №3 по ул.60 лет Октября машина и велосипед встретились. ДТП произошло в 17.08.

В результате наезда велосипедист получил множественные ссадины головы, рук и ног, подкожную гематому лба. Не госпитализирован.

ГИБДД по Коми напоминает участникам дорожного движения о недопустимости пренебрежения ПДД, а велосипедистам - о необходимости спешиваться в двухколесного коня при переходе дороги.