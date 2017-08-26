Как сохранить себя в соцсетях: советы жителям Коми от центра информационных технологий

Обеспечение безопасности своих персональных данных в соцсетях служит залогом защиты от кибер-мошенников, которые все чаще используют эти интернет-ресурсы для кражи информации об их владельцах, для финансовых махинаций, а также для распространения вирусов, уничтожающих данные компьютера, планшета и сотового телефона.

Центр информационных технологий представляет простые советы по правильной настройке аккаунтов в соцсетях для того, чтобы обезопасить себя и свои гаджеты.

Как сообщил начальник отдела технических методов и средств защиты информации управления по безопасности центра Денис Рычков, особое внимание следует обратить на пароли. Основное правило: не использовать один и тот же пароль в различных социальных сетях. В случае взлома одной из страничек, злоумышленник сразу же попробует зайти с такими же данными и на другие.

"Меняйте пароли не реже одного раза в три месяца. Пароль должен содержать цифры, буквы, знаки пунктуации, завязку, развитие, кульминацию и неожиданный финал. Привяжите к своей странице номер телефона и адрес электронной почты. Эти меры помогут вам с легкостью восстановить доступ к своему ресурсу. И обязательно включите функцию подтверждение входа. Она обеспечивает надежную защиту от взлома: для входа на страницу следует ввести одноразовый код, полученный по смс или иным подключенным способом", - рекомендует Денис Рычков.

Не следует игнорировать и настройки приватности. Она позволяет скрыть свою страничку от других пользователей, хоть и не целиком. "Можно скрыть ваши альбомы с фотографиями или же указать, кто из друзей может просматривать и комментировать ваши кадры. Дополнительно советую настроить функцию о том, кто видит местоположение ваших снимков на карте", - отмечает эксперт.

Функция "Связь со мной" также полезна, поскольку ограничивает возможность присылать личные сообщения. В настройках опции "Кому в интернете видна моя страница" лучше выбрать вариант "только пользователям ВКонтакте", чтобы избежать попадания в статистику, которая копится на поисковых ресурсах и иных сайтах.

"Не добавляйте в друзья незнакомцев: цените личное пространство. Применительно к интернету: лучше сохранить сто рублей, чем набрать сто друзей, часть которых на поверку может оказаться кибер-мошенниками. По этой же причине выкладывайте по минимуму личную информацию. Родные и друзья и так о вас все знают. А посторонним быть в курсе, где вы учились, на ком женились, где работаете и прочее – ни к чему. Особенно это касается домашнего адреса, который не так давно стали запрашивать социальные сети", - поясняет собеседник агентства.

Что касается входа в аккаунт со снятием галочки "запомнить меня": она важна, если вам необходимо зайти в социальную сеть с чужого гаджета (что, конечно, не рекомендуется). И последний совет от управления по безопасности центра информационных технологий: не каждый полученный файл в сообщении следует отрывать, особенно от незнакомцев. "Это может быть обычная картинка или видео с вложенным вирусным кодом. Поэтому от тех, с кем вы лично не знакомы, лучше не открывать вложенные документы", - резюмирует Денис Рычков.

***ГАУ РК "ЦИТ" (центр информационных технологий) – госучреждение, подведомственное Администрации Главы Республики Коми. Это крупнейшая ИТ-компания на территории республики. Центр наделен правительством Республики Коми функциями регионального оператора безопасности инфраструктуры электронного правительства. Центр отвечает за техническое обеспечение эксплуатации региональных информационных систем, а также за техническую поддержку компьютерных систем органов исполнительной власти региона. В штате центра свыше трехсот высококвалифицированных специалистов по информационным технологиям.