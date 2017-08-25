В Коми за неделю клещи покусали 28 человек

25 августа 2017 года, 12:50 | Сыктывкар
Фото klopkan.ru

В Коми с 18 по 24 августа от укусов клещей пострадали 28 человек, в том числе пятеро детей. Как сообщает Роспотребнадзор Коми, всего за сезон в медицинские учреждения обратилось 1 617 пострадавших от укусов клещей, в том числе 234.

В лаборатории "Центра гигиены и эпидемиологии в РК" за неделю провели девять исследований клещей, в двух обнаружен возбудитель клещевого энцефалита.

Специалистами ведомства ведется постоянный контроль над проведением и эффективностью акарицидных обработок. По состоянию на 24 августа обработано 482,72 га зон высокого риска заражения населения: мест массового отдыха, парков, скверов, летних детских оздоровительных учреждений, территорий кладбищ и др.

*** Роспотребнадзор Коми напоминает жителям региона о важности профилактики клещевого вирусного энцефалита.

Наиболее эффективным средством защиты от клещевого вирусного энцефалита является вакцинация.

Помимо клещевого вирусного энцефалита, к инфекциям, передающимся иксодовыми клещами, относятся: иксодовые клещевые боррелиозы, гранулоцитарный анаплазмоз человека (далее - ГАЧ), моноцитарный эрлихиоз человека (далее - МЭЧ), лихорадка Ку и другие инфекции. Из перечисленных заболеваний только против КВЭ имеется эффективная вакцина.

Одним из важнейших методов неспецифической профилактики клещевых инфекций остается индивидуальная защита, в том числе ношение защитной одежды, самостоятельные и взаимные осмотры.

Кроме этого, следует использовать средства индивидуальной защиты – репеллентные и акарицидные препараты, отпугивающие клещей, которые выпускаются в виде специальных карандашей, аэрозолей. Использовать средства необходимо строго в соответствии с инструкцией по применению.

Геня Джавршян

  Ключевые слова: роспотребнадзор коми, клещи
  Рубрика: Общество
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