Экс-руководитель Службы Коми по тарифам Илья Перваков обжаловал приговор

25 августа 2017 года, 12:04 | Сыктывкар
Фото из архива ИА "Комиинформ"

Экс-руководитель Службы Коми по тарифам Илья Перваков не согласился с 4,5 годами лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

Осужденный обжаловал приговор в Верховном суде, заседание назначено на 19 сентября.

Напомним, за взятку Первакову также вменен штраф в 10,2 млн рублей. Он лишен права занимать должности на государственной службе, связанные с осуществлением функций представителя власти, организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций сроком на три года.

Кроме того, суд постановил применить в отношении него меру конфискации денежных средств на сумму 1,62 млн рублей.

При этом арест на его квартиру сохранен. Он взят под стражу в зале суда после оглашения приговора.

Как ранее сообщал "Комиинформ", в отношении Ильи Первакова было возбуждено уголовное дело по факту получения взятки.

Осужденный признал вину, помогал следствию и считает в такой ситуации приговор чересчур суровым.

Бывший референт Службы по тарифам Коми также признан виновным в получении взятки в особо крупном размере. Олегу Рябинину назначил наказание в виде штрафа в размере 3,7 млн рублей с лишением права занимать должности на государственной службе, связанные с осуществлением функций представителя власти, организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций, сроком на три года.

Юлия Николаева

  Ключевые слова: приговор, Перваков, жалоба
  Рубрика: Право
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 1

Если вы заметили ошибку в этом тексте, просто выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Выделенный текст будет автоматически отправлен редактору

Новости по теме:

07:33 25.08.2017
Нетрезвая ухтинка потеряла своего ребенка
22:21 24.08.2017
Осужденные женской колонии в Коми "вернулись" во времена СССР
21:53 24.08.2017
Рассмотрение апелляции экс-мэра Инты Павла Смирнова в Верховном суде Коми начали с опозданием


Новости mediametrix

                       
                       
                       

Видео

Поздравления

Новости партнеров

"Монди СЛПК" подарил воркутинцам саженцы ели, выращенные в лесопитомнике комбината
На площадке Монди СЛПК гости ВДНХ в Сыктывкаре пообещали природе заботиться о ней



Интервью

Сергей Гапликов
Глава Республики Коми
«Для меня очень важно видеть изменения в настроении людей»
Посмотреть все интервью

Мы рядом
Сергей и Елена. Нуждаемся в сопровождении, репетиторстве. Сами обучим Брайлю, отремонтируем технику. (Сыктывкар)
Максим Красько. Ищу работу и любимую женщину. (Воркута)
перейти в раздел

Памятная дата военной истории России

24 августа

1944 г. Освобождение Кишинева от немецко-фашистских захватчиков.



Подробнее...






Индекс цитирования Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru Статистика Система Orphus
Смотреть видео