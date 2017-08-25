Экс-руководитель Службы Коми по тарифам Илья Перваков обжаловал приговор

Экс-руководитель Службы Коми по тарифам Илья Перваков не согласился с 4,5 годами лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

Осужденный обжаловал приговор в Верховном суде, заседание назначено на 19 сентября.

Напомним, за взятку Первакову также вменен штраф в 10,2 млн рублей. Он лишен права занимать должности на государственной службе, связанные с осуществлением функций представителя власти, организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций сроком на три года.

Кроме того, суд постановил применить в отношении него меру конфискации денежных средств на сумму 1,62 млн рублей.

При этом арест на его квартиру сохранен. Он взят под стражу в зале суда после оглашения приговора.

Как ранее сообщал "Комиинформ", в отношении Ильи Первакова было возбуждено уголовное дело по факту получения взятки.

Осужденный признал вину, помогал следствию и считает в такой ситуации приговор чересчур суровым.

Бывший референт Службы по тарифам Коми также признан виновным в получении взятки в особо крупном размере. Олегу Рябинину назначил наказание в виде штрафа в размере 3,7 млн рублей с лишением права занимать должности на государственной службе, связанные с осуществлением функций представителя власти, организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций, сроком на три года.