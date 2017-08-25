Восемь жителей Ижемского района недополучили миллион рублей зарплаты
Прокуратура Ижемского района провела проверку соблюдения требований трудового законодательства индивидуальным предпринимателем, осуществляющей пассажирские перевозки на территории района.
Установлено, что ИП имеет задолженность по зарплате с июля 2016 года перед восемью работниками на общую сумму более 1 000 000 рублей, имея при этом денежные средства.
С целью восстановления трудовых прав работников прокуратура района направила мировому судье Ижемского судебного участка заявления о взыскании не выплаченной заработной платы. 7 заявлений прокуратуры удовлетворены, остальные – на рассмотрении суда.
Кроме того, по результатам проверки прокуратура направила материалы проверки в порядке п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ в орган предварительного расследования для решения вопроса об уголовном преследовании виновного лица. По итогам их рассмотрения Ижемский МСО СУ СК России по Республике Коми возбудил в отношении предпринимателя уголовное дело по ч. 2 ст. 145.1 УК РФ.
21 августа орган следствия возбудил уголовное дело, расследование которого находится на контроле прокуратуры района.
Ранее, данный предприниматель допускала факты невыплаты зарплаты, за что привлекалась к административной, а в сентябре 2016 года – к уголовной ответственности. Тогда суд назначил ей наказание в виде штрафа.
Вместе с тем санкция ч. 2 ст. 145.1 УК РФ предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года, сообщает пресс-служба прокуратуры РК.
Комиинформ
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