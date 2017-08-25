Восемь жителей Ижемского района недополучили миллион рублей зарплаты

25 августа 2017 года, 10:37 | Ижемский
Фото из архива "Комиинформа"

Прокуратура Ижемского района провела проверку соблюдения требований трудового законодательства индивидуальным предпринимателем, осуществляющей пассажирские перевозки на территории района.

Установлено, что ИП имеет задолженность по зарплате с июля 2016 года перед восемью работниками на общую сумму более 1 000 000 рублей, имея при этом денежные средства.

С целью восстановления трудовых прав работников прокуратура района направила мировому судье Ижемского судебного участка заявления о взыскании не выплаченной заработной платы. 7 заявлений прокуратуры удовлетворены, остальные – на рассмотрении суда.

Кроме того, по результатам проверки прокуратура направила материалы проверки в порядке п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ в орган предварительного расследования для решения вопроса об уголовном преследовании виновного лица. По итогам их рассмотрения Ижемский МСО СУ СК России по Республике Коми возбудил в отношении предпринимателя уголовное дело по ч. 2 ст. 145.1 УК РФ.

21 августа орган следствия возбудил уголовное дело, расследование которого находится на контроле прокуратуры района.

Ранее, данный предприниматель допускала факты невыплаты зарплаты, за что привлекалась к административной, а в сентябре 2016 года – к уголовной ответственности. Тогда суд назначил ей наказание в виде штрафа.

Вместе с тем санкция ч. 2 ст. 145.1 УК РФ предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года, сообщает пресс-служба прокуратуры РК.

Комиинформ

  Ключевые слова: зарплата, долг
  Рубрика: Право
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