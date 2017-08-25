Ряд жителей республики награждены Почётными грамотами Республики Коми

25 августа 2017 года, 10:08 |
Фото из архива "Комиинформа"

Ряд жителей республики награждены Почётными грамотами Республики Коми.

Почётные грамоты Республики Коми с формулировкой "За многолетнюю плодотворную работу, направленную на благо Республики Коми" вручены в соответствии с Указом Главы Республики Коми от 17 августа 2017 года №82.

Указ Главы Республики Коми от 17 августа 2017 года №82 "О награждении Почётной грамотой Республики Коми"

За многолетнюю плодотворную работу, направленную на благо Республики Коми, наградить Почетной грамотой Республики Коми:

Балабанова Евгения Борисовича - слесаря по ремонту технологических установок 5 разряда бригады по проведению планово-предупредительных работ цеха по подготовке и перекачке нефти нефтешахтного управления "Яреганефть" общества с ограниченной ответственностью "ЛУКОЙЛ-Коми", город Ухта;

Глухова Валерия Ивановича - мастера-взрывника подземного участка взрывных работ структурного подразделения Угольный разрез "Юньягинский" акционерного общества по добыче угля "Воркутауголь", город Воркута;

Гуля Галину Васильевну - ведущего инженера отдела охраны труда, промышленной безопасности и окружающей среды территориального производственного предприятия "ЛУКОЙЛ-Ухтанефтегаз" общества с ограниченной ответственностью "ЛУКОЙЛ-Коми", город Ухта;

Козлову Галину Борисовну - начальника планово-экономического отдела нефтешахтного управления "Яреганефть" общества с ограниченной ответственностью "ЛУКОЙЛ-Коми", город Ухта;

Лобанову Тамару Ивановну - слесаря по эксплуатации и ремонту газового оборудования 3 разряда службы внутридомовых газопроводов и газового оборудования филиала акционерного общества "Газпром газораспределение Сыктывкар" в г. Печоре;

Мельника Ивана Николаевича - раздатчика взрывчатых материалов 3 разряда участка вентиляции и техники безопасности нефтешахты № 3 нефтешахтного управления "Яреганефть" общества с ограниченной ответственностью "ЛУКОЙЛ-Коми", город Ухта;

Сибгатуллина Назима Сунгатовича - машиниста бульдозера участка эксплуатации автомобильного транспорта структурного подразделения "Воркутинское транспортное предприятие" акционерного общества по добыче угля "Воркутауголь", город Воркута;

Симонова Владимира Михайловича - оператора по добыче нефти и газа 6 разряда комплексного цеха по добыче нефти и газа № 3 территориального производственного предприятия "ЛУКОЙЛ-Усинскнефтегаз" общества с ограниченной ответственностью "ЛУКОЙЛ-Коми", город Усинск;

Ходкова Аркадия Васильевича - ведущего инженера производственно-технического отдела акционерного общества "Газпром газораспределение Сыктывкар", город Сыктывкар;

Шадрину Наталью Александровну - машиниста насосных установок участка аэрологической безопасности (вентиляции и техники безопасности) структурного подразделения "Шахта Комсомольская" акционерного общества по добыче угля "Воркутауголь", город Воркута.

Комиинформ

  Ключевые слова: награда
  Рубрика: Общество
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