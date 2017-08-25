Пострадавшим от паводка северянам выплатили компенсации

В Усинске 24 августа завершились выплаты компенсаций жителям семи населенных пунктов, пострадавших от паводка.

По информации администрации муниципалитета, выделенные из резервного фонда средства выплачены в полном объеме по территориальным органам: с. Колва, с. Усть-Уса, с. Щельябож (д. Праскан, д. Захарвань,), с. Мутный Материк, д. Васькино, д. Денисовка.

Размер единовременной материальной помощи составил 10 тысяч рублей на каждого члена семьи. На 134 человека в общей сумме выделено 1340000 рублей.

Финансовая помощь в связи с частичной или полной утратой имущества первой необходимости в размере 50 тысяч рублей на семью выплачена 14 семьям в сумме 700000 рублей.