Пострадавшим от паводка северянам выплатили компенсации

25 августа 2017 года, 11:00 | Усинск
Фото администрации Усинска

В Усинске 24 августа завершились выплаты компенсаций жителям семи населенных пунктов, пострадавших от паводка.

По информации администрации муниципалитета, выделенные из резервного фонда средства выплачены в полном объеме по территориальным органам: с. Колва, с. Усть-Уса, с. Щельябож (д. Праскан, д. Захарвань,), с. Мутный Материк, д. Васькино, д. Денисовка.

Размер единовременной материальной помощи составил 10 тысяч рублей на каждого члена семьи. На 134 человека в общей сумме выделено 1340000 рублей.

Финансовая помощь в связи с частичной или полной утратой имущества первой необходимости в размере 50 тысяч рублей на семью выплачена 14 семьям в сумме 700000 рублей.

Юлия Николаева

  Ключевые слова: Паводок, компенсации, деньги
  Рубрика: Общество
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 1

Если вы заметили ошибку в этом тексте, просто выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Выделенный текст будет автоматически отправлен редактору

Новости по теме:

16:13 24.08.2017
Усть-Цилёмы наблюдали град размером с куриное яйцо
15:23 24.08.2017
В Воркуте тушили пассажирский поезд
12:19 19.08.2017
В воркутинском поселке Северном продолжают гореть заброшенные дома


Новости mediametrix

                       
                       
                       

Видео

Новости партнеров

"Монди СЛПК" подарил воркутинцам саженцы ели, выращенные в лесопитомнике комбината
На площадке Монди СЛПК гости ВДНХ в Сыктывкаре пообещали природе заботиться о ней



Интервью

Сергей Гапликов
Глава Республики Коми
«Для меня очень важно видеть изменения в настроении людей»
Посмотреть все интервью

Мы рядом
Сергей и Елена. Нуждаемся в сопровождении, репетиторстве. Сами обучим Брайлю, отремонтируем технику. (Сыктывкар)
Максим Красько. Ищу работу и любимую женщину. (Воркута)
перейти в раздел

Памятная дата военной истории России

24 августа

1944 г. Освобождение Кишинева от немецко-фашистских захватчиков.



Подробнее...






Индекс цитирования Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru Статистика Система Orphus
Смотреть видео