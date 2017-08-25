В Ухте поздравили ровесников республики

25 августа 2017 года, 8:51 | Ухта
Фото пресс-службы администрации Ухты

Руководитель администрации Ухты Магомед Османов посетил двух ровесников республики и поздравил их с 88 днем рождения города и 96 годовщиной со дня основания республики.

Ветерану Великой Отечественной войны Николаю Евгеньевичу Самкову в военные годы довелось служить в 31-вом отдельном дивизионе бронепоездов, в задачи которого входило сопровождение и охрана членов правительства и высших военных лиц при выезде на дальние расстояния и отдельные участки фронтов. Однажды Николай Евгеньевич сопровождал и легендарного полководца Георгия Константиновича Жукова, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

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Руководитель администрации города вручил книгу "Живые легенды" в которую вошли воспоминания Николая Евгеньевича. Книга появилась благодаря нескольким волонтерам из Екатеринбурга, которые работали над ее созданием, начиная от зарождения идеи и бесед с ветеранами, до ее верстки, сбора денег на публикацию и печати.

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Автор проекта Маргарита Пятинина начала его реализацию с 2014 года. В книге можно прочесть воспоминания трех ухтинских фронтовиков. Это уникальная книга, выпущенная по зову сердца, работа над которой велась по вечерам и в выходные дни. Воспоминания были записаны на основе роликов с воспоминаниями ветеранов, записанных в рамках проекта "История из первых уст".

Затем Магомед Османов побывал в гостях у Евдокии Павловны Григорьевой. Она в свои 96 лет радует близких и знакомых отличной памятью, бодростью и гостеприимством.

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Евдокия Павловна прошла войну почти с самого начала. Окончила курсы водителей и служила в авиачасти. По мере движения фронта побывала в Новороссийске, Польше, Германии, где с товарищами расписалась на здании рейхстага. Довелось ей видеть и освобожденные концлагеря. Награждена орденом Отечественной войны II степени и медалями "За освобождение Варшавы" и "За оборону Кавказа".

Желание дарить ветеранам тепло и заботу дало идею для небольших подарков в виде пуховых одеял и подушек.

Комиинформ

  Ключевые слова: ветераны
  Рубрика: Общество
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