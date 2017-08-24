Коллектив работников акционерного общества "Газпром газораспределение Сыктывкар" награждён Почётной грамотой Республики Коми.

Почётная грамота Республики Коми с формулировкой "За многолетнюю плодотворную работу, направленную на благо Республики Коми, и в связи с 50-летием со дня образования организации" вручена в соответствии с Указом Главы Республики Коми от 17 августа 2017 года №83, сообщает пресс-служба главы РК.

Указ Главы Республики Коми от 17 августа 2017 года №83 "О награждении Почетной грамотой Республики Коми

За многолетнюю плодотворную работу, направленную на благо Республики Коми, и в связи с 50-летием со дня образования организации наградить Почетной грамотой Республики Коми коллектив работников акционерного общества "Газпром газораспределение Сыктывкар", город Сыктывкар.