Коллектив работников акционерного общества "Газпром газораспределение Сыктывкар" награждён Почётной грамотой Республики Коми

24 августа 2017 года, 20:19 | Сыктывкар
Фото из архива "Комиинформа"

Коллектив работников акционерного общества "Газпром газораспределение Сыктывкар" награждён Почётной грамотой Республики Коми.

Почётная грамота Республики Коми с формулировкой "За многолетнюю плодотворную работу, направленную на благо Республики Коми, и в связи с 50-летием со дня образования организации" вручена в соответствии с Указом Главы Республики Коми от 17 августа 2017 года №83, сообщает пресс-служба главы РК.

Указ Главы Республики Коми от 17 августа 2017 года №83 "О награждении Почетной грамотой Республики Коми

За многолетнюю плодотворную работу, направленную на благо Республики Коми, и в связи с 50-летием со дня образования организации наградить Почетной грамотой Республики Коми коллектив работников акционерного общества "Газпром газораспределение Сыктывкар", город Сыктывкар.

Комиинформ

  Ключевые слова: награда
  Рубрика: Общество
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0

Если вы заметили ошибку в этом тексте, просто выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Выделенный текст будет автоматически отправлен редактору

Новости по теме:

13:45 24.08.2017
С завтрашнего дня почти на сутки в Коми объявлено штормовое предупреждение
16:00 23.08.2017
В Коми пройдут экологические субботники "Зеленая Россия"
15:28 23.08.2017
Садоводы Сыктывкара смогут показать свои достижения на "Дачном урожае"


Новости mediametrix

                       
                       
                       

Видео

Лента новостей

19:52
Коллектив работников акционерного общества "Газпром газораспределение Сыктывкар" награждён Почётной грамотой Республики Коми
19:03
Владимир Юрковский и Ольга Сосновская отправляются в турне в честь юбилея своего продюсерского центра
17:46
Мошенники продали сыктывкарке путевки в вымышленный абхазский пансионат
17:41
По распоряжению Сергея Гапликова все действия по изменению штата младшего медперсонала в интернатах соцзащиты приостановлены
17:32
В нацпарке "Югыд Ва" задержали браконьеров

96 ЛЕТ РЕСПУБЛИКЕ КОМИ


Мы рядом
Алёна. Периодически нуждаюсь в сопровождении по городу. (Сыктывкар)
Александр. Испытываю проблемы в передвижении. Закончил школу и ищу работу на дому. (Сыктывкар)
перейти в раздел

Интервью

Сергей Гапликов
Глава Республики Коми
«Для меня очень важно видеть изменения в настроении людей»
Посмотреть все интервью







Индекс цитирования Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru Статистика Система Orphus
Смотреть видео