Мошенники продали сыктывкарке путевки в вымышленный абхазский пансионат

За помощью к сотрудникам отдела полиции №1 УМВД России по городу Сыктывкару обратилась местная жительница 1973 года рождения. Женщина сообщила, что неизвестные обманом похитили у нее 55 тысяч рублей, испортив долгожданный летний отдых, сообщает пресс-служба МВД по Республике Коми.

Полицейские установили обстоятельства произошедшего. Оказалось, что в мае текущего года сыктывкарка в поисках вариантов для проведения отпуска нашла в сети интернет сайт пансионата "Мюссера" ("мusserainfo"), расположенного в Абхазии.

Предложение заинтересовало женщину, и она забронировала номер, перечислив денежные средства в сумме 55 тысяч рублей на указанный ей банковский счет. Спустя некоторое время ресурс еще функционировал, однако позднее сайт виртуального пансионата оказался заблокирован. Поняв, что она стала жертвой аферистов, жительница столицы обратилась в полицию.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.159 Уголовного кодекса Российской Федерации "Мошенничество".

Ведется расследование.

МВД по Коми предупреждает: отпускным ажиотажем и желанием сэкономить на расходах активно пользуются мошенники. Злоумышленники продают отдыхающим несуществующие авиа- и ж/д билеты, сдают в аренду выдуманное жилье, о чем потерпевшие узнают зачастую уже в день отъезда или по прибытии на место.

Полиция Коми призывает граждан быть бдительными. Не дайте мошенникам испортить вам отпуск. Заказывайте билеты только на проверенных сайтах. Старайтесь расплачиваться банковскими переводами через удобные онлайн-сервисы. Так без всяких расписок можно доказать оплату услуг.