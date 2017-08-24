По распоряжению Сергея Гапликова все действия по изменению штата младшего медперсонала в интернатах соцзащиты приостановлены.

Такое решение глава Республики Коми принял, заслушав доклад и.о. министра труда, занятости и социальной защиты Олимпиады Шуктомовой по ситуации, связанной с изменением штатных должностей в интернатах отрасли, сообщает пресс-служба главы РК.

По словам и.о. министра, изменения в штатных должностях интернатов вызвано необходимостью соблюдения требований федерального законодательства и приведения штатных должностей интернатов в соответствие со стандартами предоставления социальных услуг и профессиональными стандартами.

В профессиональных стандартах, утверждённых Минтрудом России*, определены требования к уровню образования и профессиональной подготовке, которые необходимы для замещения должностей младшего медицинского персонала (санитаров и младших медицинских сестёр). Кроме этого, в профессиональных стандартах указаны трудовые функции, которые должны выполняться работниками в должностях младшего медперсонала. По данным Минтруда РК, на сегодняшний день в интернатах многие сотрудники, замещающие должности младшего медицинского персонала, по уровню образования и / или по исполняемым трудовым функциям не соответствуют этим требованиям

"Директоры интернатов руководствовались желанием максимально сохранить коллективы. Поэтому ими было принято решение перевести с 1 октября 2017 года сотрудников, занимающих должности младших медицинских сестёр и санитарок, в должность без предъявляемых требований к квалификации. При этом уровень зарплаты намеченных к переводу сотрудников изменять не предполагалось, сокращение бюджетного финансирования на оплату труда указанных сотрудников также не планировалось", - сообщила Олимпиада Шуктомова.

Предполагаемым к переводу сотрудникам были выданы уведомления о соответствующих изменениях в штатных должностях интернатов, однако планируемые изменения вызвали острое недовольство коллективов младшего медицинского персонала.

"Работа, как я вижу, проведена недостаточно тщательно, без должного анализа. Поэтому прошу все действия в этом направлении приостановить, выданные уведомления в срок до 1 сентября отозвать. Вопрос приведения штатных должностей интернатов в соответствие с федеральными нормами требует более детальной и вдумчивой проработки, персонального внимания. Здесь не должно быть универсальных решений. Нужно еще раз все тщательно взвесить и проанализировать – по каждому конкретному работнику в каждом конкретном интернате", - распорядился Глава республики.

В Минтруде республики сообщили, что работа по исполнению поручения Сергея Гапликова уже начата. Директорам интернатов отрасли дано указание отозвать выданные сотрудникам уведомления об изменении штатных должностей младшего медицинского персонала.

Дальнейшая деятельность по приведению штатных должностей интернатов в соответствие с нормами федерального законодательства будет проводиться дифференцированно - на основе анализа соответствия профессиональным стандартам каждого конкретного работника, занимающего в каждом отдельно взятом интернате штатную единицу "младшая медицинская сестра" или "санитарка", а также анализа трудовых функций, выполняемых указанными работниками.

Работники, чей уровень образования, профессиональной подготовки и исполняемые трудовые функции соответствуют профессиональным стандартам, сохранят свои должности.

Работники, чей уровень образования, профессиональной подготовки не соответствуют, а исполняемые трудовые функции соответствуют профессиональным стандартам, сохранят свои должности. При необходимости им будут созданы условия для прохождения профессионального обучения.

Работникам, у которых уровень образования и профессиональной подготовки либо исполняемые трудовые функции не соответствуют профессиональным стандартам, будут предложены другие должности, соответствующие их образованию, профессиональной подготовке и выполняемым трудовым функциям.

***Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 12 января 2016 года № 2н "Об утверждении профессионального стандарта "младший медицинский персонал".