Сколько стоит собрать ребенка в школу

25 августа 2017 года, 11:33 | Сыктывкар

В Коми в этом году впервые за школьные парты сядут 10 800 детей. Сборы первоклассника в школу традиционно оставляют в бюджете семьи со среднем достатком внушительную "дыру". Корреспондент "Комиинформа" решил выяснить, во сколько обойдется "первоклашка" своим родителям в 2017 году.

Поскольку доходы у всех разные, мы решили собрать две корзины с канцелярскими принадлежностями. Первая корзина – бюджетная, в ней мы собрали канцелярку, которую можно приобрести по самым низким ценам. Как правило, это товары отечественного производства.

Во вторую корзину попали канцелярские принадлежности более высокого качества под раскрученными торговыми марками, в том числе импортного производства.

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Во время мониторинга цен продавцы магазинов рассказали, что в этом году списки, выданные учителями родителям первоклассников, пополнились новыми товарами – восковыми карандашами и акварельной бумагой.

Бюджетная корзина

Брендовая корзина

Наименование

Кол-во

Цена

Наименование

Кол-во

Цена

Тетради в крупную клетку по 12 листов.

5

8

Тетради в крупную клетку по 12 листов.

5

14

Тетради в косую линию по 12 листов.

5

7

Тетради в косую линию по 12 листов.

5

14

Авторучка

5

10

Авторучка

5

30

Карандаш

5

10

Карандаш

5

20

Ластик

2

12

Ластик

2

36

Точилка

1

5

Точилка с контейнером

1

45

Гуашь, 6 цв.

1

94

Гуашь, 6 цв.

1

150

Цветные карандаши, 12 цв.

1

103

Цветные карандаши, 12 цв.

1

236

Восковые мелки, 6 цв.

1

72

Восковые мелки, 6 цв.

1

125

Пластилин восковой, 8 цв.

1

52

Пластилин восковой, 8 цв.

1

98

Акварельные краски, 8 цв.

1

55

Акварельные краски, 8 цв.

1

115

Кисти для рисования, 5 шт.

1

110

Кисти для рисования, 5 шт.

1

195

Палитра

1

34

Палитра

1

78

Линейка, 15 см.

1

17

Линейка, 15 см.

1

30

Ножницы

1

68

Ножницы

1

140

Доска для лепки А4

1

22

Доска для лепки А4

1

42

Стеки, 3 шт.

1

20

Стеки, 3 шт.

1

34

Стакан-непроливайка

1

25

Стакан-непроливайка

1

80

Пенал

1

55

Пенал

1

385

Рюкзак

1

1500

Рюкзак

1

5000

Мешок для сменной обуви

1

135

Мешок для сменной обуви

1

180

Папка

1

150

Папка

1

180

Акварельная бумага

1

76

Акварельная бумага

1

126

Альбом

1

32

Альбом

1

80

Картон

1

45

Картон

1

90

Цветная бумага

1

23

Цветная бумага

1

65

Пластилин, 8 цв.

1

52

Пластилин, 8 цв.

1

98

2964

8034

Во время сбора корзин продавец отпускала ценные замечания. К примеру, те самые бюджетные авторучки за 10 рублей значительно уступают по качеству авторучкам за 25-30 рублей. Сэкономить, конечно, можно, но сколько потом придется мучиться ребенку...

В прошлом году жители Сыктывкара активно отоварились дешевыми тетрадями и ручками в крупном гипермакете. Покупали сразу помногу, чтоб на весь год хватило. А во время учебы выяснилось, что приобретенной канцеляркой пользоваться невозможно: ручки "отказывались" писать по глянцевой бумаге тетрадей.

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Среди прочего продавец похвалила ластики "со слоником", а по поводу пластилина, выбор которого ввергает родителей в ступор, рассказала, что лучше всего покупать восковой, он не прилипает к рукам и одежде ребенка, а также не пачкает мебель.

Но вернемся к нашим подсчетам. К получившейся сумме прибавим 3 000 рублей за комплект рабочих тетрадей. Впрочем, деньги на их покупку собирают с родителей заранее, в мае.

Помимо этого, ощутимую сумму родители тратят на покупку школьной формы. Школы не заставляют покупать одежду определенного фасона, оговаривая только цвет. В разгар школьных ярмарок родители, пробежав по торговым центрам, могут подобрать одежду по вполне доступным ценам.

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Нехитрый подсчет показал, что покупка школьной одежды для мальчика обойдется минимум в 8 000 рублей.

В эту сумму входят:

- две пары брюк по 1200 рублей (а это минимум для мальчишек, некоторым родителям приходится покупать три или или даже четыре пары брюк);

- две рубашки по 600 рублей;

- жилетка по 500 рублей;

- сменная обувь за 1200 рублей;

- шесть пар носков за 500 рублей;

- спортивные брюки за 700 рублей;

- две футболки за 300 рублей;

- кроссовки за 1200 рублей.

Минимальная сумма расходов на школьную одежду для девочки составила 9 200 рублей.

В эту сумму входят:

- сарафан за 1400 рублей;

- две бюджетные блузки по 400 рублей;

- юбка за 1000 рублей;

- пара брюк за 1000 рублей;

- джемпер за 800 рублей;

- три пары колготок за 900 рублей;

- сменная обувь за 1200;

- спортивные брюки за 600 рублей;

- кроссовки за 1200 рублей.

И в завершение сборов, 31 августа, родители отправятся в цветочные магазины, чтобы забрать заранее заказанные букеты для классных руководителей. Благодаря сетевым магазинам достойный букетик, к примеру, из девяти кенийских роз можно приобрести за 500 рублей.

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Несложные арифметические действия показали: в Коми при бюджетном подходе к сборам ребенка в школу расходы родителей составят от 14 500 до 15 500 рублей в зависимости от пола ребенка. Семьи с более высоким достатком потратят на своих чад от 19 500 до 20 500 рублей.

Геня Джавршян

  Ключевые слова: сборы в школу, родители, первоклассники, 1 сентября
  Рубрика: Общество
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