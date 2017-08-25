Сколько стоит собрать ребенка в школу
В Коми в этом году впервые за школьные парты сядут 10 800 детей. Сборы первоклассника в школу традиционно оставляют в бюджете семьи со среднем достатком внушительную "дыру". Корреспондент "Комиинформа" решил выяснить, во сколько обойдется "первоклашка" своим родителям в 2017 году.
Поскольку доходы у всех разные, мы решили собрать две корзины с канцелярскими принадлежностями. Первая корзина – бюджетная, в ней мы собрали канцелярку, которую можно приобрести по самым низким ценам. Как правило, это товары отечественного производства.
Во вторую корзину попали канцелярские принадлежности более высокого качества под раскрученными торговыми марками, в том числе импортного производства.
Во время мониторинга цен продавцы магазинов рассказали, что в этом году списки, выданные учителями родителям первоклассников, пополнились новыми товарами – восковыми карандашами и акварельной бумагой.
|
Бюджетная корзина
|
Брендовая корзина
|
Наименование
|
Кол-во
|
Цена
|
Наименование
|
Кол-во
|
Цена
|
Тетради в крупную клетку по 12 листов.
|
5
|
8
|
Тетради в крупную клетку по 12 листов.
|
5
|
14
|
Тетради в косую линию по 12 листов.
|
5
|
7
|
Тетради в косую линию по 12 листов.
|
5
|
14
|
Авторучка
|
5
|
10
|
Авторучка
|
5
|
30
|
Карандаш
|
5
|
10
|
Карандаш
|
5
|
20
|
Ластик
|
2
|
12
|
Ластик
|
2
|
36
|
Точилка
|
1
|
5
|
Точилка с контейнером
|
1
|
45
|
Гуашь, 6 цв.
|
1
|
94
|
Гуашь, 6 цв.
|
1
|
150
|
Цветные карандаши, 12 цв.
|
1
|
103
|
Цветные карандаши, 12 цв.
|
1
|
236
|
Восковые мелки, 6 цв.
|
1
|
72
|
Восковые мелки, 6 цв.
|
1
|
125
|
Пластилин восковой, 8 цв.
|
1
|
52
|
Пластилин восковой, 8 цв.
|
1
|
98
|
Акварельные краски, 8 цв.
|
1
|
55
|
Акварельные краски, 8 цв.
|
1
|
115
|
Кисти для рисования, 5 шт.
|
1
|
110
|
Кисти для рисования, 5 шт.
|
1
|
195
|
Палитра
|
1
|
34
|
Палитра
|
1
|
78
|
Линейка, 15 см.
|
1
|
17
|
Линейка, 15 см.
|
1
|
30
|
Ножницы
|
1
|
68
|
Ножницы
|
1
|
140
|
Доска для лепки А4
|
1
|
22
|
Доска для лепки А4
|
1
|
42
|
Стеки, 3 шт.
|
1
|
20
|
Стеки, 3 шт.
|
1
|
34
|
Стакан-непроливайка
|
1
|
25
|
Стакан-непроливайка
|
1
|
80
|
Пенал
|
1
|
55
|
Пенал
|
1
|
385
|
Рюкзак
|
1
|
1500
|
Рюкзак
|
1
|
5000
|
Мешок для сменной обуви
|
1
|
135
|
Мешок для сменной обуви
|
1
|
180
|
Папка
|
1
|
150
|
Папка
|
1
|
180
|
Акварельная бумага
|
1
|
76
|
Акварельная бумага
|
1
|
126
|
Альбом
|
1
|
32
|
Альбом
|
1
|
80
|
Картон
|
1
|
45
|
Картон
|
1
|
90
|
Цветная бумага
|
1
|
23
|
Цветная бумага
|
1
|
65
|
Пластилин, 8 цв.
|
1
|
52
|
Пластилин, 8 цв.
|
1
|
98
|
2964
|
8034
Во время сбора корзин продавец отпускала ценные замечания. К примеру, те самые бюджетные авторучки за 10 рублей значительно уступают по качеству авторучкам за 25-30 рублей. Сэкономить, конечно, можно, но сколько потом придется мучиться ребенку...
В прошлом году жители Сыктывкара активно отоварились дешевыми тетрадями и ручками в крупном гипермакете. Покупали сразу помногу, чтоб на весь год хватило. А во время учебы выяснилось, что приобретенной канцеляркой пользоваться невозможно: ручки "отказывались" писать по глянцевой бумаге тетрадей.
Среди прочего продавец похвалила ластики "со слоником", а по поводу пластилина, выбор которого ввергает родителей в ступор, рассказала, что лучше всего покупать восковой, он не прилипает к рукам и одежде ребенка, а также не пачкает мебель.
Но вернемся к нашим подсчетам. К получившейся сумме прибавим 3 000 рублей за комплект рабочих тетрадей. Впрочем, деньги на их покупку собирают с родителей заранее, в мае.
Помимо этого, ощутимую сумму родители тратят на покупку школьной формы. Школы не заставляют покупать одежду определенного фасона, оговаривая только цвет. В разгар школьных ярмарок родители, пробежав по торговым центрам, могут подобрать одежду по вполне доступным ценам.
Нехитрый подсчет показал, что покупка школьной одежды для мальчика обойдется минимум в 8 000 рублей.
В эту сумму входят:
- две пары брюк по 1200 рублей (а это минимум для мальчишек, некоторым родителям приходится покупать три или или даже четыре пары брюк);
- две рубашки по 600 рублей;
- жилетка по 500 рублей;
- сменная обувь за 1200 рублей;
- шесть пар носков за 500 рублей;
- спортивные брюки за 700 рублей;
- две футболки за 300 рублей;
- кроссовки за 1200 рублей.
Минимальная сумма расходов на школьную одежду для девочки составила 9 200 рублей.
В эту сумму входят:
- сарафан за 1400 рублей;
- две бюджетные блузки по 400 рублей;
- юбка за 1000 рублей;
- пара брюк за 1000 рублей;
- джемпер за 800 рублей;
- три пары колготок за 900 рублей;
- сменная обувь за 1200;
- спортивные брюки за 600 рублей;
- кроссовки за 1200 рублей.
И в завершение сборов, 31 августа, родители отправятся в цветочные магазины, чтобы забрать заранее заказанные букеты для классных руководителей. Благодаря сетевым магазинам достойный букетик, к примеру, из девяти кенийских роз можно приобрести за 500 рублей.
Несложные арифметические действия показали: в Коми при бюджетном подходе к сборам ребенка в школу расходы родителей составят от 14 500 до 15 500 рублей в зависимости от пола ребенка. Семьи с более высоким достатком потратят на своих чад от 19 500 до 20 500 рублей.
Геня Джавршян
- 0
- 0
- 0
- 0
- 0