Сколько стоит собрать ребенка в школу

В Коми в этом году впервые за школьные парты сядут 10 800 детей. Сборы первоклассника в школу традиционно оставляют в бюджете семьи со среднем достатком внушительную "дыру". Корреспондент "Комиинформа" решил выяснить, во сколько обойдется "первоклашка" своим родителям в 2017 году.

Поскольку доходы у всех разные, мы решили собрать две корзины с канцелярскими принадлежностями. Первая корзина – бюджетная, в ней мы собрали канцелярку, которую можно приобрести по самым низким ценам. Как правило, это товары отечественного производства.

Во вторую корзину попали канцелярские принадлежности более высокого качества под раскрученными торговыми марками, в том числе импортного производства.

Во время мониторинга цен продавцы магазинов рассказали, что в этом году списки, выданные учителями родителям первоклассников, пополнились новыми товарами – восковыми карандашами и акварельной бумагой.

Бюджетная корзина Брендовая корзина Наименование Кол-во Цена Наименование Кол-во Цена Тетради в крупную клетку по 12 листов. 5 8 Тетради в крупную клетку по 12 листов. 5 14 Тетради в косую линию по 12 листов. 5 7 Тетради в косую линию по 12 листов. 5 14 Авторучка 5 10 Авторучка 5 30 Карандаш 5 10 Карандаш 5 20 Ластик 2 12 Ластик 2 36 Точилка 1 5 Точилка с контейнером 1 45 Гуашь, 6 цв. 1 94 Гуашь, 6 цв. 1 150 Цветные карандаши, 12 цв. 1 103 Цветные карандаши, 12 цв. 1 236 Восковые мелки, 6 цв. 1 72 Восковые мелки, 6 цв. 1 125 Пластилин восковой, 8 цв. 1 52 Пластилин восковой, 8 цв. 1 98 Акварельные краски, 8 цв. 1 55 Акварельные краски, 8 цв. 1 115 Кисти для рисования, 5 шт. 1 110 Кисти для рисования, 5 шт. 1 195 Палитра 1 34 Палитра 1 78 Линейка, 15 см. 1 17 Линейка, 15 см. 1 30 Ножницы 1 68 Ножницы 1 140 Доска для лепки А4 1 22 Доска для лепки А4 1 42 Стеки, 3 шт. 1 20 Стеки, 3 шт. 1 34 Стакан-непроливайка 1 25 Стакан-непроливайка 1 80 Пенал 1 55 Пенал 1 385 Рюкзак 1 1500 Рюкзак 1 5000 Мешок для сменной обуви 1 135 Мешок для сменной обуви 1 180 Папка 1 150 Папка 1 180 Акварельная бумага 1 76 Акварельная бумага 1 126 Альбом 1 32 Альбом 1 80 Картон 1 45 Картон 1 90 Цветная бумага 1 23 Цветная бумага 1 65 Пластилин, 8 цв. 1 52 Пластилин, 8 цв. 1 98 2964 8034

Во время сбора корзин продавец отпускала ценные замечания. К примеру, те самые бюджетные авторучки за 10 рублей значительно уступают по качеству авторучкам за 25-30 рублей. Сэкономить, конечно, можно, но сколько потом придется мучиться ребенку...

В прошлом году жители Сыктывкара активно отоварились дешевыми тетрадями и ручками в крупном гипермакете. Покупали сразу помногу, чтоб на весь год хватило. А во время учебы выяснилось, что приобретенной канцеляркой пользоваться невозможно: ручки "отказывались" писать по глянцевой бумаге тетрадей.

Среди прочего продавец похвалила ластики "со слоником", а по поводу пластилина, выбор которого ввергает родителей в ступор, рассказала, что лучше всего покупать восковой, он не прилипает к рукам и одежде ребенка, а также не пачкает мебель.

Но вернемся к нашим подсчетам. К получившейся сумме прибавим 3 000 рублей за комплект рабочих тетрадей. Впрочем, деньги на их покупку собирают с родителей заранее, в мае.

Помимо этого, ощутимую сумму родители тратят на покупку школьной формы. Школы не заставляют покупать одежду определенного фасона, оговаривая только цвет. В разгар школьных ярмарок родители, пробежав по торговым центрам, могут подобрать одежду по вполне доступным ценам.

Нехитрый подсчет показал, что покупка школьной одежды для мальчика обойдется минимум в 8 000 рублей.

В эту сумму входят:

- две пары брюк по 1200 рублей (а это минимум для мальчишек, некоторым родителям приходится покупать три или или даже четыре пары брюк);

- две рубашки по 600 рублей;

- жилетка по 500 рублей;

- сменная обувь за 1200 рублей;

- шесть пар носков за 500 рублей;

- спортивные брюки за 700 рублей;

- две футболки за 300 рублей;

- кроссовки за 1200 рублей.

Минимальная сумма расходов на школьную одежду для девочки составила 9 200 рублей.

В эту сумму входят:

- сарафан за 1400 рублей;

- две бюджетные блузки по 400 рублей;

- юбка за 1000 рублей;

- пара брюк за 1000 рублей;

- джемпер за 800 рублей;

- три пары колготок за 900 рублей;

- сменная обувь за 1200;

- спортивные брюки за 600 рублей;

- кроссовки за 1200 рублей.

И в завершение сборов, 31 августа, родители отправятся в цветочные магазины, чтобы забрать заранее заказанные букеты для классных руководителей. Благодаря сетевым магазинам достойный букетик, к примеру, из девяти кенийских роз можно приобрести за 500 рублей.

Несложные арифметические действия показали: в Коми при бюджетном подходе к сборам ребенка в школу расходы родителей составят от 14 500 до 15 500 рублей в зависимости от пола ребенка. Семьи с более высоким достатком потратят на своих чад от 19 500 до 20 500 рублей.