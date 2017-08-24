В нацпарке "Югыд Ва" задержали браконьеров

Полицейские Инты проводят проверку по фактам незаконного лова рыбы.

Как сообщает МВД по Коми, в ходе рейда участковый уполномоченный полиции ОМВД России по Инте совместно с сотрудниками филиала национального парка "Югыд Ва" проверили автомобиль "Киа Спортаж".

В иномарке находились жители Инты 1979 и 1981 годов рождения. При осмотре транспортного средства участники рейда обнаружили ведра хариуса в количестве 55 штук и спиннинги.

Кроме того, участники рейда в лесном массиве национального парка обнаружили место стоянки, где находились интинцы 1969, 1998 и 1971 годов рождения. При осмотре проверяющие нашли ведро с хариусом в количестве 14 штук, рыболовную сеть и запрещенную самодельную снасть "Катамаран". Также при исследовании берега реки Кажим обнаружено еще одно ведро с 13-ю хариусами. Орудия лова и рыба изъяты.

В настоящее время по данным фактам проводятся проверки. В действиях всех интинцев усматриваются признаки состава преступления, предусмотренного статьей 256 Уголовного кодекса Российской Федерации "Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов".