В Койгородке прошла районная битва хоров

В Койгородке проводились районные мероприятия "С Днем рождения, Республика!", приуроченные празднованию 96-летия Республики Коми. Культурные мероприятия проводились на волейбольной площадке Парка культуры и отдыха и на сцене Центра культуры.

Украшением праздника стал районный фестиваль хоровых искусств "Созвучие". Для конкурсантов была предоставлена сцена Центра культуры. Мероприятие проводилось при поддержке Управления культуры, физической культуры и спорта администрации МР "Койгородский" и МБУК "Койгородское централизованное клубное объединение". Культурное состязание объединило творческим азартом и возможностью коллективной самореализации коллективы художественной самодеятельности района. Свою изюминку в праздничную атмосферу добавила Алина Мещерякова, студентка Республиканского колледжа культуры. Под бурные аплодисменты она исполнила свои танцевальные композиции.

Районный фестиваль проходил в необычном формате и напоминал популярный российский телевизионный конкурс "Битва хоров". На суд зрителей и компетентного жюри свои номера исполняли 11 коллективов, представляющие 7 населенных пунктов района. Райцентр был представлен народным вокальным ансамблем "Рябинушка", фольклорными коллективами "Доли Шели" и "Лысва войтъяс". Койдин так же был представлен тремя коллективами: вокальным ансамблем "Акварель", хором ветеранов "Ромашки" и вокально-хоровым коллективом "Ивушки". Из поселка Подзь приехал народный вокальный ансамбль "Сударушки", а народный фольклорный коллектив "Гора Ань" представлял Гриву. В конкурсной программе фестиваля принимали участие так же представители поселков Вежью (коллектив художественной самодеятельности "Родные напевы"), Кажым (вокальный коллектив "Кажымчанка") и Кузьель (вокальный коллектив "Родные напевы).

По составу участников фестиваля, имеющих звание "народного", ожидалась настоящая битва хоров. Ожидания организаторов оправдались. Вокальные коллективы поддержали праздничное настроение многочисленных зрителей своим прекрасным исполнением, красивыми костюмами и исполнительским стилем.

По условиям конкурса коллективы исполняли по два произведения. Компетентное жюри обращало внимание на исполнительское мастерство, сценическую культуру, на красочность исполнения и даже на соответствие костюмов стилю и манере исполнения песен. Дополнительные баллы присуждались коллективам за оригинальные творческие находки.

На сцене выступали лучшие из лучших, поэтому членам жюри конкурса нелегко было определить победителя. При подведении итогов выяснилось, что два коллектива набрали одинаковое количество баллов. В итоге, победителями фестиваля были признаны народный вокальный ансамбль "Сударушки" (пос.Подзь) и вокальный ансамбль "Акварель" (пос.Койдин). Главный приз - четырех килограммовый торт "Симпатия жюри" получили оба коллектива. Соответствующие дипломы были вручены победителям и призерам фестиваля. Каждый коллектив был отмечен в не менее достойной номинации.

"Районный фестиваль хоровых искусств в нашем районе проводился в первый раз и с целью дальнейшего развития культуры. При подготовке были всякие опасения, но в целом праздник удался. Вокальные коллективы приехали подготовленные и вступили достойно. На фестивале царила дружественная атмосфера. Спасибо всем, кто принимал участие в подготовке и проведении районного праздника. Особая благодарность творческим коллективам за любовь хоровому пению!" - подчеркнула Татьяна Истомина, режиссер фестиваля-ведущий методист Управления культуры, физической культуры и спорта администрации МР "Койгородский".