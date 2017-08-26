Жешарт продолжают благоустраивать в рамках программы "Городская среда". В поселке выполнены основные работы по электрике на дворовых территориях, сообщает пресс-служба администрации Усть-Вымского района.

Кроме того, здесьроизведен монтаж новых светильников в местах общего пользования: восемь шаровых светильников установлены в парковой аллее ЖФК; освещение проведено с обеих сторон будущей тротуарной дорожки от общежития по ул.Свердлова, 10 до улице Гагарина. Свет будет падать на две стороны и наконец-то станет светло в районе домов №1 и №3 по Советской.

Изменения, которые бросаются в глаза, касаются укладки тротуарной плитки. Практически закончен ремонт тротуара по четной стороне Советской, по Мира и в районе администрации поселения. Начато бетонирование тротуара в районе дома по Мира, 15, на очереди – тротуар вдоль дома №13 по Пушкина.

Начались дорожные работы практически на всех участках: ставят бордюры, завозят щебень. Подготовку к асфальтированию планируется завершить к 1 сентября. Следующим этапом станет непосредственно асфальтирование внутридворовых проездов и пешеходных дорожек во дворах. На днях начнется укладка плитки по нечетной стороне улицы Советская.

Проведен конкурс на поставку и установку скамеек, ограждений и урн. Это будет заключительным этапом реализации программы "Городская среда" в поселке Жешарт.