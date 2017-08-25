25 и 26 августа жители Сыктывкара могут пройти экспресс-диагностику здоровья

25 и 26 августа в городе Сыктывкаре будет работать площадка здоровья "Кладовая здоровья". Об этом "Комиинформу" сообщили в Минздраве региона.

Работа площадки здоровья организована в рамках мероприятий Года добрых дел, объявленного Главой Республики Коми Сергеем Гапликовым, и приурочена к празднованию 96-летия Республики Коми.

С 11.00 до 14.00 часов жители города смогут измерить артериальное давление, рост и массу тела, определить свой сердечно-сосудистый риск, а также получить консультации специалистов по ведению здорового образа жизни.

Напомним, в выходные дни в течение августа сотрудники отделения медицинской профилактики Центральной поликлиники Сыктывкара проводят диагностические процедуры для жителей Сыктывкара. Свое здоровье проверили уже более 250 сыктывкарцев.

Акция направлена на профилактику таких заболеваний, как артериальная гипертензия, ожирение и сахарный диабет, а также на формирование здорового образа жизни.

25 августа площадка будет работать по адресу: г. Сыктывкара, ул. Карла Маркса д.116, с 11 до 14 часов.

26 августа площадка будет работать по адресу: г. Сыктывкар, Покровский бульвар д. 1, с 11 до 14 часов.