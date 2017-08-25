В Выльгорте завершился первый соревновательный день Чемпионата и Первенства Коми по летнему биатлону

В Выльгорте на базе Центра спортивной подготовки сборных команд стартовали региональные Чемпионат и Первенство по летнему биатлону. В программе соревнований – индивидуальные гонки (10 км, 12,5 км, 15 км), спринт-кросс (3 км, 4 км, 4,5 км и 6 км) и спринт (4,5 км, 6 км, 7,5 км и 10 км).

Как сообщили "Комиинформу" в Минспорта региона, за медали борются 50 спортсменов из Сыктывкара, Ухты, Печоры, Сыктывдинского, Усть-Куломского районов и Архангельской области.

С приветственной речью выступил директор ЦСПСК, вице-президент "Федерации биатлона Республики Коми" Николай Гордеев.

"Ваши результаты, ваше движение вперед будет маяком и отправной точкой для будущих спортсменов, которые готовятся сейчас в наших муниципальных районах, в детских спортивных школах. От ваших результатов будет зависеть и дальнейшее развитие биатлона в Республике Коми", - сказал он.

В первый соревновательный день спортсмены бежали индивидуальную гонку с четырьмя огневыми рубежами: девушки 1999-2000г.р. - 10 км, юноши 1999-2000г.р. и юниорки и женщины – 12,5 км, юниоры и мужчины - 15 км.

В возрастной категории 1999-2000 г.р. среди девушек первой стала сыктывкарка Наталья Тарабукина из детско-юношеской спортивной школы №5 (ДЮСШ №5).

Среди юношей первое место завоевал ухтинец Сергей Гутаров. Второе место у Степана Голышева (ЦСПСК). Бронзовая награда у Валентина Седрысева (ДЮСШ №5).

Среди юниорок "золото" завоевала Юлия Сидоркина (ЦСПСК), "серебро" у Марии Богатыревой (ЦСПСК).

Среди юниоров первое и второе места у спортсменов из Ухты Артема Полищука и Ивана Попова. Замкнул тройку лидеров Эдуард Канев (ЦСПСК).

Среди женщин первое место завоевала Анастасии Рудаковой (ЦСПСК). Второе место заняла Ульяна Серебрякова (ЦСПСК).

Среди мужчин тройку призеров заняли представители ЦСПСК: Николай Габов, Илья Машуков и Илья Батманов.

Победителей и призеров награждали заместитель министра физической культуры и спорта Максим Мартышин, директор ЦСПСК Николай Гордеев и представитель "Федерации биатлона Республики Коми" Евгений Овчаров.

Продолжатся соревнования в субботу, 26 августа. Спортсменам предстоит показать себя в спринт-кроссе.