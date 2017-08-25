В Сыктывкаре сократилось число преступлений в отношении несовершеннолетних

За семь месяцев 2016 года в столице Коми следователи возбудили 34 уголовных дела, в которых несовершеннолетние выступали в качестве пострадавших. За такой же период 2017-го таких дел меньше – 29. Об этом 23 августа на прямой линии в Общественной приемной главы Коми рассказал исполняющий обязанности руководителя следственного отдела по Сыктывкару следственного управления СК по Коми Дмитрий Сотиев.

По его словам, если за семь месяцев 2016-го был зафиксирован один случай причинения тяжких телесных повреждений ребенку, то с начала 2017-го в Сыктывкаре такого не происходило. Сократилось и число истязаний. "К истязаниям относятся случаи, когда родители слишком строго воспитывают ребенка, неоднократно наказывают его физически, или не следят и оставляют дома одного, с младшими сестрами или братьями. Чаще это происходит в неблагополоучных семьях, где родители страдают алкоголизмом, - рассказал Д.Сотиев. – Меньше преступлений совершалось против собственности: в 2016-м их было пять, в 2017-м – одно".

Также, по его словам, сократилось число изнасилований – с трех за семь месяцев 2016-го до одного за тот же период этого года. Уголовных дел за развратные действия и вступление связь с подростком до 16 лет и в прошлом, и в этом году возбуждалось одиннадцать. О большей части случаев правоохранители узнавали от медиков: либо после школьных осмотров (гинеколог обязан сообщить о том, что ребенок живет половой жизнью, если он не достиг 16 лет), либо при обращении подростков, желающих сделать аборт.

"Бывают случаи, когда ребенок общается в сети со взрослым, который затем начинает подростка шантажировать, требуя присылать фотографии интимного характера. Иногда дети идут на такие поступки добровольно, - рассказал Д.Сотиев. – Чтобы этого избежать, родители должны контролировать, с кем, на какие темы общается ребенок в Сети. Нужно стараться выстраивать доверительные отношения, чтобы подросток знал, что в любой ситуации может рассчитывать на близких взрослых".

И.о. руководителя следственного отдела по Сыктывкару отметил, что в городе не отмечалось случаев, когда ребенок сам распространял свои снимки порнографического характера за деньги. За то бывают случаи, когда подростки мстят своим бывшим вторым половинкам или подружкам, публикую на всеобщее обозрение интимные фотографии сверстников. Они не знают, что это тоже преступление, уголовная ответственность за которое наступает с 16 лет. "К счастью, массового характера они не носят", - заключил Д.Сотиев.