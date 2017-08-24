Завтра в течение дня сыктывкарцы смогут бесплатно проверить состояние родимых пятен

День открытых дверей: жители и гости столицы могут пройти дерматоскопическое обследование кожи. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава региона.

25 августа Республиканский кожно-венерологический диспансер проводит День открытых дверей по обследованию пациентов с подозрениями на кожные новообразования с целью раннего выявления онкологической патологии.

Все желающие смогут бесплатно пройти дерматоскопическое обследование родинок и получить консультации специалистов диспансера в Сыктывкаре по адресу ул.Морозова, дом 112/1 (ГБУЗ РК "Республиканский кожно-венерологический диспансер"). При себе необходимо иметь паспорт и медицинский полис.

За последние двадцать лет в мире наблюдается отрицательная динамика рака кожи. Тем не менее это новообразование относится к визуализируемым опухолям, поэтому его можно выявить на ранней стадии.

Министерство здравоохранения Коми призывает жителей региона вести здоровый образ жизни, проходить профилактические медицинские осмотры и диспансеризацию, а также контролировать факторы риска развития неинфекционных заболеваний.