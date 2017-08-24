Усть-Цилёмы наблюдали град размером с куриное яйцо

Мощный град размером с куриное яйцо обрушился в День рождения республики на село Уег Усть-Цилемского района Коми. Об этом сообщает издание "Красная Печора".

Как рассказывают местные жители, наблюдавшие природное явление, в тот день погода резко испортилась после обеда.

Стихия бушевала всего десять минут, однако почти у всех сельчан существенно пострадали теплицы, крыши домов и надворные постройки.

В сельском Доме культуры, а также в частных домах градом побило стекла, что видно на фото, сделанных сельскими жителями.

Град выпадает летом в жаркий день, когда теплые и холодные потоки воздуха сочетаются. Капля воды попадает на восходящий поток и тогда к ней присоединяются новые капли, увеличивая начальный размер.

Процесс продолжается до тех пор, пока капля не пройдет все возможные потоки воздуха и не упадет на землю. Падая, град увеличивается в размере. Его величина может достигать от нескольких миллиметров до размеров куриного яйца.