Сыктывкарских подростков стали чаще ловить на распространении наркотиков

24 августа 2017 года, 17:09 | Сыктывкар
Фото из архивов ИА «Комиинформ»

Если за семь месяцев 2016 года в столице Коми следователи возбудили 14 уголовных дел, в которых несовершеннолетние выступали в качестве обвиняемых, то за такой же период 2017-го таких дел уже 18. Об этом 23 августа на прямой линии в Общественной приемной главы Коми рассказал исполняющий обязанности руководителя следственного отдела по Сыктывкару следственного управления СК по Коми Дмитрий Сотиев.

Он отметил, что с начала года 6 из 18 совершенных преступлений – это грабежи, разбои, кражи и вымогательства. Они остались на прежнем уровне. Зато после снижения 2015 года наблюдается рост уголовных дел, возбужденных против детей, которые занимались распространением наркотиков: с января по август 2016-го их было 4, а за такой же период 2017-го – уже восемь.

"Все эти случаи – дети, попавшиеся на "закладках" синтетических наркотиков, - уточнил Д.Сотиев. – Ответственность за эти преступления наступает с 16 лет. Зачастую подростки дейтсвуют в группе: "подтягивают" своих друзей, занимаются этим в компаниях, вовлекают своих "вторых половинок". Это отягчает состав преступления. Поэтому они чаще всего получают сроки в 3-4 года реального лишения свободы. До 18 лет они отбывают наказание в специализированных колониях (в Коми таких нет), а после попадают в исправительные учреждения для взрослых".

Д.Сотиев отметил, что в последнее время среди закладчиков стало больше девушек. "В большинстве случаев это девочки из хороших семей с нормальными доходами. Но, по словам подростков, они хотят больше денег на карманные расходы. Они не задумываются о том, что от их действий страдают их сверстники, и о том, что это серьезная ответственность, - пояснил и.о. руководителя следственного отдела по Сыктывкару. – Например, недавно мы передали в суд дело, в котором фигурирует пять человек – один юноша 2000 года рождения и четыре девушки 2001 года".

Зачастую в "закладчики" идут либо дети из обычных семей, которые хотят заработать, либо приехавшие из районов ученики средних специальных заведений. При этом "карьера" закладчика обычно длится от одного до трех месяцев – затем его ловят правоохранители.

"Родители должны обращать больше внимания на поведение ребенка, если его часто и подолгу не бывает дома, хотя его досуг не организован. Закладчики, как правило, сами наркотики не употребляют, но много времени уходит на подготовку закладок. У таких детей начинают появляться свободные деньги, новые телефоны, гаджеты, одежда, дорогая косметика у девочек. В этом случае родители должны поговорить с ребенком, узнать, где он проводит время, откуда у него деньги", - порекомендовал Д.Сотиев.

Елена Кабакова

  Ключевые слова: уголовное дело, преступность, несовершеннолетние, наркотики
  Рубрика: Общество
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