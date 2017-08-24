В Воркуте тушили пассажирский поезд

24 августа 2017 года, 16:18 | Воркута
Фото из архива "Комиинформа"

В Воркуте прошли учения по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, возникшей в результате аварии на железнодорожном транспорте. В тренировке участвовали Воркутинский Арктический комплексный аварийно-спасательный центр МЧС России, муниципалитет города, а также работники медицинской службы.

Как рассказал "Комиинформу" мэр Воркуты Игорь Гурьев, комплексную тренировку в режиме видеосвязи проводил Северо-Западный Центр МЧС России.

"По легенде в Заполярье столкнулись пассажирский поезд и состав с горюче-смазочными материалами, - пояснил он. – В результате аварии пострадали пассажиры, кроме того, из-за утечки мазута возник пожар. Спасатели совместно с городскими службами должны были оперативно отреагировать на аварийную ситуацию и локализовать ее. Отрабатывалось оперативное оказание медицинской помощи, размещение пострадавших в медучреждениях и маневренном фонде, обеспечение пострадавших горячим питанием, информирование населения".

По словам собеседника агентства, городские службы Воркуты и спасатели выполнили все поставленные задачи, о чем в режиме видеосвязи было доложено в Северо-Западный Центр МЧС России.

Геня Джавршян

  Ключевые слова: учения, Воркута, авария на железнодорожном транспорте
  Рубрика: Происшествия
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