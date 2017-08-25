В детских садах Коми ждут 161 сотрудника

"Комиинформ" продолжил изучать потребность в педагогических кадрах республики. Накануне информагентство опубликовало обзор вакансий в школах. Сегодня вашему вниманию свободные рабочие места в дошкольных учреждениях республики.

Воркуте требуются два инструктора по физической культуре, два воспитателя и музыкальный руководитель.

В детских садах Вуктыла требуются три воспитателя.

В Сыктывдинском районе следующие вакансии: четыре воспитателя, два психолога, два музыкальных руководителя, учитель-логопед, педагог дополнительного образования

Детским садам Удорского района не хватает одного музыкального руководителя и одного воспитателя.

Если с учителями в Усинске все в порядке, то в дошкольных учреждениях города ситуация не идеальная. Там нужны два воспитателя, два музыкальных руководителя, педагог-психолог, инструктор по физической культуре.

В Усть-Вымском районе нужны восемь воспитателей и один музыкальный руководитель. Усть-Кулому – один воспитатель.

Вместимость дошкольных учреждений Ухты позволяет ликвидировать очередность для детей от полутора до трех лет, однако этому мешает проблема кадрового обеспечения детских садов. Тем не менее, ситуация сейчас не такая напряженная, как в прошлом году.

Как сообщили "Комиинформу" в управлении образования муниципалитета, в этом году к работе приступят сразу 22 молодых специалиста. По состоянию на 1 июня потребность детских садов в кадрах такова: 29 воспитателей, десять музыкальных руководителей, четыре инструктора по физической подготовке и три педагога-психолога.

Самая высокая потребность в педагогических кадрах в Сыктывкаре. Детским садам столицы Коми требуются 72 воспитателя и семь музыкальных руководителей.

Подробную информацию о вакансиях в дошкольных учреждениях можно узнать на портале Министерства образования, науки и молодежной политики Коми или на сайтах муниципальных управлений образования.