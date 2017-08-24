В Сыктывкаре за применение насилия в отношении полицейского будут судить египтянина

24 августа 2017 года, 16:01 | Сыктывкар
Фото Антона Пархачёва

Следственный отдел по Сыктывкару СУ СК России по Коми завершил расследование уголовного дела в отношении 23-летнего гражданина Египта, обвиняемого в применении насилия, не опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти (ч.1 ст.318 УК РФ).

По данным следствия, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Коми, в мае в ночное время около клуба по улице Заводской фигурант подрался с молодым человеком, в связи с чем был вызван наряд полиции.

Правоохранители потребовали прекратить противоправные действия и для дальнейшего разбирательства решили доставить нарушителей в дежурную часть.

Выражая недовольство по поводу задержания, обвиняемый, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, вооружившись ножом, который находился при нем, стал угрожать полицейским применением насилия. К злоумышленнику обоснованно была применена физическая сила и наручники. Несмотря на это, обвиняемый нанес удар головой в лицо одного из сотрудников полиции, причинив последнему физическую боль.

Из материалов уголовного дела следует, что фигурант проживает и работает в Сыктывкаре с мая 2015 года. В ходе предварительного расследования он признал вину по предъявленному обвинению.

Следствием собраны доказательства, и уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Комиинформ

  Ключевые слова: Сыктывкар, суд, следствие, полиция, заграница
  Рубрика: Право
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