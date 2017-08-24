В России могут ввести штраф за управление автомобилем, не прошедшим техосмотр

В России могут ввести штраф за управление автомобилем, который не прошел техосмотр, следует из законопроекта Минэкономразвития, размещенного на интернет-портале нормативных правовых актов.

Также наказывать планируется за "несоответствие транспортного средства обязательным требованиям безопасности". Штраф составит 800 рублей.

Полномочиями по привлечению к административной ответственности за эти правонарушения предполагается наделить МВД.

Сейчас подобный штраф грозит лишь водителям легкового такси, автобусов, грузовых авто, которые перевозят людей и в которых более восьми сидячих мест, а также автотранспорта, перевозящего опасные грузы.

Кроме того, планируется ввести уголовную ответственность за внесение в единую автоматизированную информационную систему технического осмотра заведомо ложных сведений и проведение техосмотров без аккредитации.

Также законопроект вводит персональную ответственность эксперта, проводящего техосмотр. Их предлагается наказывать за нарушение требований передачи информации в автоматическую информационную систему и выдачу диагностической карты без проведения техосмотра, пишут РИА Новости.