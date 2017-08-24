"Монди СЛПК" подарил воркутинцам саженцы ели, выращенные в лесопитомнике комбината

24 августа 2017 года, 14:40 | Воркута
Фото Ярославы Пархачёвой

В Воркуту уедут ели от "Монди СЛПК". В рамках Года добрых дел и Года экологии Общественная палата республики и компания решили подарить воркутинцам саженцы ели, выращенные в лесопитомнике комбината.

Как отвечают в Общественной палате региона, такой подарок было решено сделать самому северному городу республики неслучайно.

"Очень хочется, чтобы Воркута, несмотря на свой суровый климат, стала по-настоящему красивым зелёным городом. Хочется, чтобы эти ёлочки прижились, выросли и поднимали настроение не одному поколению его жителей", - прокомментировала инициативу зампредседателя Общественной палаты Коми, член Общественной палаты России Анна Чуракова.

Уже сегодня ёлочки отправились в путь. Их встретят общественники, которые, в свою очередь, высадят саженцы в городе.

Сейчас в собственном лесопитомнике "Монди СЛПК" в Визинге в год выращивается 8,2 миллионов сеянцев лесных культур - молоденькие ели, сосны, лиственницы.

Как прозвучало весной этого года, лесопитомник "Монди СЛПК" готов увеличить ежегодный выход саженцев лестных культур до 12 миллионов при условии гарантий востребованности данного посадочного материала.

В прошлом году лесопитомник предприятия стал лучшим в стране по выращиванию сеянцев с закрытой корневой системой.

Ярослава Пархачёва

  Ключевые слова: экология, Монди, лес, Воркута
  Рубрика: Экология
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