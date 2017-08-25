Куда сходить на выходные в Сыктывкаре

Молодежный портал "Твоя Параллель" публикует афишу интересных событий на ближайшие субботу и воскресенье. В предстоящие выходные жители и гости столицы Коми смогут посмеяться на спектаклях подмосковного театра, испугаться на "Темных аллеях" и поболеть на футбольных матчах.

Подмосковный театр в Драмтеатре Коми

С 25 по 27 августа на сцене Театра драмы им. В. Савина состоятся гастроли Московского областного театра драмы и комедии.

26 августа ногинский театр покажет французскую комедию "Братская помощь, или мою жену зовут Морис". 27 августа еще одна комедия – лирическая постановка "Любовь на лестничной клетке". Начало спектаклей в 18 часов. Для детей и в субботу, и в воскресенье театр покажет мюзикл "День рождения Кота Леопольда". Начало в 11 часов.

Фотоохота в Нацмузее

В отделе природы Национального музея Коми открылась выставка "Сезон фотоохоты на особо охраняемых природных территориях". Представленные там фотоработы стали победителями одноименного конкурса.

Выставка будет интересна для посетителей самой разной возрастной аудитории, так как показывает и неповторимость суровой северной природы, которую мы порой не замечаем, а также привлекает внимание населения республики к проблемам окружающей среды республики.

Темные аллеи в Нацгалерее

26 августа на территории Национальной галереи Коми пройдет ежегодная культурно-просветительская акция "Темные аллеи". Это концептуальное мероприятие, проводимое в последнюю субботу августа, ставит целью познакомить жителей и гостей столицы с интересными явлениями культуры.

В этом году исполняется 80 лет со дня смерти Говарда Лавкрафта, "отца ужасов", в виду чего "Аллеи" будут посвящены творчеству мастера и жанру хоррора в целом. На акции можно будет увидеть выставки изобразительного искусства и книг, инсталляции по мотивам произведений писателя, послушать лекции, поучаствовать в викторинах. Традиционно будет концертная программа.

День микрорайонов

27 августа в столице Коми состоится праздник городских районов. В этом году мероприятия развернутся на семи площадках в разных частях города: возле школ №№ 43, 24, 11, 21, СКЦ в Лесозаводе, на Слободской площади и в парке Эжвы. Развлекательные программы нацелены на хороший семейный отдых. Работа площадок начнется с 10:00. Гостей праздников ждут спортивные мероприятия, игровые программы, краеведческие викторины, мастер-классы по декоративно-прикладному искусству, конкурсы-выставки рисунков, детские аттракционы и концертные программы.

Изюминкой "Дня микрорайонов" станет проведение на всех площадках выставки-конкурса "Дачный урожай", где владельцы приусадебных участков продемонстрируют свои сельскохозяйственные достижения. Жителей микрорайона Давпон ожидает традиционный праздник "Муса чужанiн" (Милая родина), где свои таланты представят 17 творческих коллективов.

Футбол на стадионе

26-27 августа на Республиканском стадионе пройдет финальный этап Кубка Республики Коми по футболу среди любительских команд. За награды будут бороться победители отборочного этапа, проходившего в группах "Юг" и "Север".

26 августа за место в финале поборются "Шахтер" (Ухта) и сборная Сысольского района, а также, "Ника" (Сыктывкар) и команда Сосногорска. Начало игр в 15.00 и 17:00 часов. Победители субботних поединков 27 августа сразятся за "золото" соревнований. Проигравшие разыграют третье место.

Кино в ТРЦ "Радуга"

Торгово-развлекательный центр "Радуга" приглашает взрослых и детей на новые художественные и мультипликационные фильмы.

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