Куда сходить на выходные в Сыктывкаре

25 августа 2017 года, 12:35 | Сыктывкар

Молодежный портал "Твоя Параллель" публикует афишу интересных событий на ближайшие субботу и воскресенье. В предстоящие выходные жители и гости столицы Коми смогут посмеяться на спектаклях подмосковного театра, испугаться на "Темных аллеях" и поболеть на футбольных матчах.

Подмосковный театр в Драмтеатре Коми

С 25 по 27 августа на сцене Театра драмы им. В. Савина состоятся гастроли Московского областного театра драмы и комедии.

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26 августа ногинский театр покажет французскую комедию "Братская помощь, или мою жену зовут Морис". 27 августа еще одна комедия – лирическая постановка "Любовь на лестничной клетке". Начало спектаклей в 18 часов. Для детей и в субботу, и в воскресенье театр покажет мюзикл "День рождения Кота Леопольда". Начало в 11 часов.

Фотоохота в Нацмузее

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В отделе природы Национального музея Коми открылась выставка "Сезон фотоохоты на особо охраняемых природных территориях". Представленные там фотоработы стали победителями одноименного конкурса.

Выставка будет интересна для посетителей самой разной возрастной аудитории, так как показывает и неповторимость суровой северной природы, которую мы порой не замечаем, а также привлекает внимание населения республики к проблемам окружающей среды республики.

Темные аллеи в Нацгалерее

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26 августа на территории Национальной галереи Коми пройдет ежегодная культурно-просветительская акция "Темные аллеи". Это концептуальное мероприятие, проводимое в последнюю субботу августа, ставит целью познакомить жителей и гостей столицы с интересными явлениями культуры.

В этом году исполняется 80 лет со дня смерти Говарда Лавкрафта, "отца ужасов", в виду чего "Аллеи" будут посвящены творчеству мастера и жанру хоррора в целом. На акции можно будет увидеть выставки изобразительного искусства и книг, инсталляции по мотивам произведений писателя, послушать лекции, поучаствовать в викторинах. Традиционно будет концертная программа.

День микрорайонов

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27 августа в столице Коми состоится праздник городских районов. В этом году мероприятия развернутся на семи площадках в разных частях города: возле школ №№ 43, 24, 11, 21, СКЦ в Лесозаводе, на Слободской площади и в парке Эжвы. Развлекательные программы нацелены на хороший семейный отдых. Работа площадок начнется с 10:00. Гостей праздников ждут спортивные мероприятия, игровые программы, краеведческие викторины, мастер-классы по декоративно-прикладному искусству, конкурсы-выставки рисунков, детские аттракционы и концертные программы.

Изюминкой "Дня микрорайонов" станет проведение на всех площадках выставки-конкурса "Дачный урожай", где владельцы приусадебных участков продемонстрируют свои сельскохозяйственные достижения. Жителей микрорайона Давпон ожидает традиционный праздник "Муса чужанiн" (Милая родина), где свои таланты представят 17 творческих коллективов.

Футбол на стадионе

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26-27 августа на Республиканском стадионе пройдет финальный этап Кубка Республики Коми по футболу среди любительских команд. За награды будут бороться победители отборочного этапа, проходившего в группах "Юг" и "Север".

26 августа за место в финале поборются "Шахтер" (Ухта) и сборная Сысольского района, а также, "Ника" (Сыктывкар) и команда Сосногорска. Начало игр в 15.00 и 17:00 часов. Победители субботних поединков 27 августа сразятся за "золото" соревнований. Проигравшие разыграют третье место.

Кино в ТРЦ "Радуга"

Торгово-развлекательный центр "Радуга" приглашает взрослых и детей на новые художественные и мультипликационные фильмы.

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На правах рекламы

"Реальная Белка 2" (6+)

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Мультфильм. Длительность: 100 минут

Продолжение приключений белки Злюк и его друга, крысеныша Бадди.

Начало сеансов и стоимость: 9:20 – 130р., 11:30 – 150р., 13:15 – 160р., 17:30 – 180р. (3D)

"Эмоджи фильм" (6+)

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Мультфильм. Длительность: 95 минут

Знаете ли вы, что внутри каждого смартфона есть красочный городок Текстополис, в котором живут эмоджи? И что они ужасно радуются, когда владелец телефона именно их выбирает для своего сообщения? Каждый из эмоджи отвечает лишь за одну эмоцию, и только Джин может выражать несколько эмоций сразу. Он очень хочет стать таким же, как и его собратья, и для этого вместе со своими друзьями пускается в увлекательное путешествие по приложениям телефона в поисках программы, которая поможет ему измениться.

Начало сеансов и стоимость: 11:00 – 150р., 15:00 – 160р., 16:50 – 170р., 18:40 – 190р. (3D)

"Валериан и город тысячи планет" (12+)

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Фантастика. Режиссер: Люк Бессон. В ролях: Дэйн Дэхаан, Кара Делевинь. Длительность: 130 минут

Валериан и Лорелин – федеральные агенты, которые перемещаются по Галактике в 2740 году на космическом корабле и борются с вредителями. Миссия приводит их на Альфу – космическую станцию с тысячами инопланетных существ со всех концов вселенной. Среди них есть совершенно разные виды пришельцев – дружелюбные союзники и опасные враги.

Начало сеансов и стоимость: 9:00 – 120р., 13:50 – 160р., 19:20 – 190р., 20:25 – 190р. (3D)

"Мульт в кино №57" (0+)

Длительность: 45 мин.

Начало сеансов и стоимость: 12:55 – 140р., 16:30 – 140р.

Касса кинотеатра работает с 9:00 до 22:00. Билеты на более поздние сеансы просьба приобретать заранее. Подробности на сайте ТРЦ "Радуга" — http://raduga3d.com/

Илья Баканов

  Ключевые слова: театр, спорт, музеи, куда сходить, кино
  Рубрика: Общество
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