Правопреемники не спешат обращаться за пенсионными накоплениями умерших родственников

24 августа 2017 года, 15:47 |
Фото из архива "Комиинформа"

С начала года 453 жителя Коми получили пенсионные накопления умерших родственников. Общая сумма выплат составила более 17 млн рублей. На сегодня право на пенсионные накопления умерших родственников имеют 1000 жителей республики.

Надо иметь в виду, что заявление о выплате средств можно подать в ПФР в течение 6 месяцев со дня смерти гражданина. Пропущенный срок для обращения может быть восстановлен в судебном порядке. В 2017 году этим правом воспользовались 94 жителя республики.

Напоминаем, правопреемниками умершего гражданина являются лица, указанные в его заявлении о распределении средств пенсионных накоплений, при отсутствии заявления - близкие родственники: супруги, дети и родители. Если таковых нет, то претендовать на выплату могут правопреемники второй очереди - братья, сестры, дедушки, бабушки, внуки.

Пенсионные накопления имеют граждане 1967 года рождения или моложе, а также мужчины 1953-1966 г.р. и женщины 1957-1966 г. р, в пользу которых в период с 2002 по 2004 гг. включительно уплачивались страховые взносы на накопительную пенсию. Помимо этого, накопительная пенсия формируется у участников Программы государственного софинансирования пенсий, а также у тех, кто направил средства материнского (семейного) капитала в счет будущей пенсии, сообщает пресс-служба Пенсионного фонда по Коми.

Комиинформ

  Ключевые слова: пенсия, наследство
  Рубрика: Общество
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