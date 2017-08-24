В Сыктывдинском районе инклюзивное образование получат около 30 детей

В Сыктывдинском районе в новом учебном году инклюзивное образование получат около 30 детей с ограниченными возможностями здоровья.

Об этом "Комиинформу" сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета, где, как и в других городах и районах, вводится инклюзивное образование, при котором дети с ограниченными возможностями здоровья интегрируются в среду обычно развивающихся сверстников.

Для успешного обучения данной категории детей в школах создают специальные условия – устанавливают формы и режим обучения, разрабатываются адаптированные образовательные программы.

К примеру, в Выльгортской СОШ № 2 на закупку необходимого оборудования для обучения незрячих детей в соответствии с требованиями стандарта и создание рабочего места педагога было направлено 500 тысяч рублей.