В Сыктывдинском районе инклюзивное образование получат около 30 детей

24 августа 2017 года, 12:39 | Сыктывдинский
Фото из архива "Комиинформа"

В Сыктывдинском районе в новом учебном году инклюзивное образование получат около 30 детей с ограниченными возможностями здоровья.

Об этом "Комиинформу" сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета, где, как и в других городах и районах, вводится инклюзивное образование, при котором дети с ограниченными возможностями здоровья интегрируются в среду обычно развивающихся сверстников.

Для успешного обучения данной категории детей в школах создают специальные условия – устанавливают формы и режим обучения, разрабатываются адаптированные образовательные программы.

К примеру, в Выльгортской СОШ № 2 на закупку необходимого оборудования для обучения незрячих детей в соответствии с требованиями стандарта и создание рабочего места педагога было направлено 500 тысяч рублей.

Геня Джавршян

  Ключевые слова: инклюзивное образование
  Рубрика: Общество
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0

Если вы заметили ошибку в этом тексте, просто выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Выделенный текст будет автоматически отправлен редактору

Новости по теме:

11:58 23.08.2017
Роспотребнадзор Коми разъяснил, как выбрать комфортную и безопасную школьную форму
17:25 21.08.2017
В Сыктывдинском районе системы видеонаблюдения установлены в 22-х школах
17:08 21.08.2017
Для школ Сыктывдинского района закуплено более пяти тысяч учебников


Новости mediametrix

                       
                       
                       

Видео

Новости партнеров

На площадке Монди СЛПК гости ВДНХ в Сыктывкаре пообещали природе заботиться о ней

96 ЛЕТ РЕСПУБЛИКЕ КОМИ





Интервью

Сергей Гапликов
Глава Республики Коми
"Готов на все сто"
Посмотреть все интервью

Мы рядом
Алёна. Периодически нуждаюсь в сопровождении по городу. (Сыктывкар)
Александр. Испытываю проблемы в передвижении. Закончил школу и ищу работу на дому. (Сыктывкар)
перейти в раздел

Памятная дата военной истории России

23 августа

В этот день в 1943 году советские войска разгромили немецко-фашистские войска в Курской битве.



Подробнее...






Индекс цитирования Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru Статистика Система Orphus
Смотреть видео