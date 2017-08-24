Представители правительства и Минздрава Коми приняли участие в совещании в Санкт-Петербурге

В Санкт-Петербурге состоялось совместное совещание аппарата полномочного представителя президента Российской Федерации в Северо-Западном федеральном округе и Министерства здравоохранения Российской Федерации на тему "Основные направления развития системы здравоохранения в регионах Северо-Запада России". От Республики Коми в нем приняли участие заместитель председателя Правительства Республики Коми Наталья Михальченкова и и.о. министра здравоохранения региона Евгения Котова.

Как сообщили "Комиинформу" в пресс-службе Минздрава региона, участники совещания рассмотрели возникшие проблемы в системе здравоохранения регионов Северо-Запада, а также обсудили пути их решения.

Как подчеркнул полпред президента Российской Федерации в Северо-Западном федеральном округе Николай Цуканов, доступность и качество медицинской помощи является одним из наиболее значимых и чувствительных индикаторов социального благополучия граждан. В "майских" Указах главы государства поставлены задачи по снижению смертности от ряда наиболее значимых причин, а также по улучшению демографической ситуации.

За прошедшие пять лет регионам округа удалось снизить смертность от болезней системы кровообращения, туберкулеза, а также младенческую смертность.

Вместе с тем, в ряде регионов в 2016 году не были достигнуты плановые показатели снижения смертности от болезней системы кровообращения. Не удалось снизить уровень смертности от новообразований, в целом по СЗФО – установлен рост на 2,2%, также рост по отдельным регионам (НАО, Мурманской, Ленинградской, Архангельской областях, Республике Карелия, Санкт-Петербурге).

Однако прилагаются усилия для изменения ситуации в лучшую сторону: совершенствуются подходы к территориальному планированию размещения медицинской инфраструктуры; развивается сеть специализированных центров медицинской помощи, внедряются телемедицинские технологии, обновляется автопарк скорой медицинской помощи, началась реализация федерального проекта по развитию санитарной авиации.

Заместитель министра здравоохранения РФ Татьяна Яковлева ознакомила представителей регионов с результатами мониторинга состояния системы здравоохранения в субъектах РФ Северо-Западного федерального округа, проведенного министерством.

Представители органов исполнительной государственной власти регионов Северо-Запада, курирующие сферу здравоохранения, проинформировали об основных направлениях развития системы здравоохранения на своих территориях, о достигнутых позитивных результатах и о возникших проблемах.

Наталья Михальченкова выступила с сообщением на тему "Основные направления развития системы здравоохранения в Республике Коми".

По информации, озвученной вице-премьером региона, средняя ожидаемая продолжительность жизни за последние пять лет увеличилась на 1,1 года составила в прошлом году 69,4 лет.

За год число умерших уменьшилось на 79 человек, показатель общей смертности составил 12,4 случаев на 1000 населения.

По предварительным данным за январь-июнь 2017 года, показатель общей смертности снизился на 3,7% и составил 6,02 на 1000 населения, умерло на 234 человека меньше.

В структуре причин общей смертности по классам на первом месте – болезни системы кровообращения, на втором – новообразования, на третьем – внешние причины. С 2016 года в Республике Коми наметилась положительная тенденция снижения смертности от болезней системы кровообращения.

"Мероприятия по снижению смертности от болезней системы кровообращения реализуются в рамках регионального проекта "Организация и развитие сети сосудистых центров в Республике Коми", которым предусмотрена организация первичного сосудистого отделения в городе Инта; реализация возможности консультирования в круглосуточном режиме данных компьютерной томографии и коронарной ангиографии специалистами региональных сосудистых центров; модернизация сосудистых центров (приобретение ангиографов для Воркутинской больницы скорой медицинской помощи и Коми республиканской больницы), - отметила Наталья Михальченкова. - С 2017 года начата реализация проекта "Развитие санитарной авиации", что позволит оказать существенное влияние на динамику снижения смертности от болезней системы кровообращения".

Также Наталья Михальченкова доложила, что проект "Повышение эффективности ранней диагностики злокачественных новообразований и доступности специализированной онкологической помощи в Республике Коми в 2016 – 2018 году", в рамках которого предусмотрено приобретение в 2017 году оборудования (маммографы стационарные, УЗИ аппараты) для учреждений здравоохранения, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, организацию дистанционного консультирования больных направлен прежде всего на кадровое развитие онкологической службы с возможностью диагностики, выявления на ранних стадиях онкозаболеваний и их лечение непосредственно в муниципальных образованиях региона, реализуется План мероприятий (дорожная карта), направленных на снижение смертности от новообразований, в том числе злокачественных, на 2017 год.

Продолжена реализация следующих мероприятий:

- проведение профилактических осмотров населения в форме "Дней открытых дверей";

- формирование, наблюдение и оздоровление граждан групп риска по развитию новообразований основных локализаций;

- повышение санитарной грамотности населения;

- организация выездной патронажной службы при амбулаторных подразделениях паллиативной помощи;

- создание телекоммуникационной сети между медицинскими организациями республики

В целях повышения доступности специализированной онкологической помощи организовано проведение химиотерапевтического лечения в городах Инта, Усинск Республики Коми. Приказом Министерства здравоохранения Республики Коми утвержден порядок маршрутизации больных онкологическими заболеваниями для проведения химиотерапии в городах республики.

В медицинских организациях внедрены критерии для поощрения врачей, направленной на раннее выявление злокачественных новообразований.

"Это далеко не весь перечень необходимых мер, принимаемых Правительством региона по снижению смертности. Мы с благодарностью относимся к врачам республики. Однако приходится констатировать, работа первичного звена по выявляемости, ранней диагностике, в том числе в рамках профосмотров и диспансеризации заболеваний является недостаточной. Решение этой проблемы возможно только с участием самих граждан и медицинских работников. Необходимы ответственное отношение к здоровью и, конечно, качественная медицинская помощь и профилактика. В целом в 2016 году в Республике Коми удалось совершить перелом в снижении смертности. Вместе с тем в здравоохранении ещё достаточно много проблем, преодоление которых влияет на здоровье населения и удовлетворённость качеством медицинской помощи, именно эту задачу ставит глава Коми перед Минздравом и правительством региона", - подчеркнула Наталья Михальченкова.