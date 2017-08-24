В Усть-Цильме возобновили работу водительские курсы

24 августа 2017 года, 12:11 | Усинск

В Усть-Цильме возобновили работу водительские курсы. Сделать это удалось благодаря гранту конкурса социальных и культурных проектов компании "ЛУКОЙЛ".

Как пояснили "Комиинформу" в пресс-службе компании, недавно для жителей Усть-Цилемского района вопрос обучения вождению стоял остро: школ подготовки водителей здесь просто не существовало. И поэтому для сдачи экзаменов на заветные права приходилось ездить в соседнюю Ижму. А это немалые расходы на оплату проезда и гостиничных счетов.

Проблема оставалась неразрешенной в течение нескольких лет – с тех пор, как в Усть-Цильме закрылось отделение ДОСААФ.

В прошлом году проект коллектива Усть-Цилемской средней школы им. М. А. Бабикова "Азбука водителя" стал одним из победителей в номинации "Энергия на благо человека" Конкурса социальных и культурных проектов ПАО "ЛУКОЙЛ" в Республике Коми и Ненецком автономном округе.

На средства гранта оборудовали автодром и закупили систему видеонаблюдения для двух учебных машин. А на днях в школе открыли класс для будущих автомобилистов. За партами – 25 человек, первый после долгого перерыва набор будущих водителей.

"Это очень важный социальный проект для всего нашего района, – считает директор школы Мария Неустроева. – Наши сотрудники от начала и до конца прошли трудный путь, чтобы получить лицензию на право преподавания. Ждали этого события и жители Усть-Цильмы, которые с нетерпением ждали открытия курсов".

Мария Неустроева поблагодарила за поддержку в реализации проекта генерального директора ООО "ЛУКОЙЛ-Коми", депутата Государственного совета республики Александра Лейфрида, руководителя администрации Усть-Цилемского района Алексея Поздеева и начальника муниципального управления образования Ирину Ключ.

Глава МР "Усть-Цилемский" – председатель Совета района Надежда Воробьева от лица компании поздравила будущих водителей, пожелав им легкой учебы и успешной сдачи экзаменов.

Комиинформ

  Ключевые слова: Лукойл
  Рубрика: Общество
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