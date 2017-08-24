В Грибном переулке в Сыктывкаре "выросли" грибы

Знаменитый Грибной переулок украсили новые указатели и кованая инсталляция. Как сообщили "Комиинформу" в администрации Сыктывкара, управление культуры города в рамках работы по развитию туризма приняло решение облагородить достопримечательность.

Выбор пал на малые архитектурные формы - два кованых гриба с улиткой на одном из них.

Указатели, как и прежде, сообщают прохожим о самом узком переулке города на трех языках - русском, коми и английском.

В мэрии отметили, что на обновление знакового места было выделено 67 тысяч рублей. На эти средства компания, которая занимается ковкой, разработала эскиз и создала новый арт-объект.

Напомним, Грибной переулок появился в Сыктывкаре в сентябре 2011 года. Указатель, установленный активистами движения "Коми - грибное место" неоднократно ломали.