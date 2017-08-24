Год добрых дел: Специалисты соцзащиты Коми дарят красоту своим землякам

В Воркуте продолжается благотворительная акция "Мисс Воркутинское лето-2017". Как ранее писал "Комиинформ", мероприятие стартовало в июле в форме конкурса красоты, инициаторами выступили семейная студия красоты "Family" и Центр соцзащиты Воркуты. К доброму делу присоединились городские фотографы. В конкурсе приняли участие 20 "особых" девочек, сообщает пресс-служба Минтруда региона.

На днях сотрудники Центра и специалист студии посетили на дому юную жительницу Заполярья Алину. Ей сделали красивую укладку волос и яркие фотографии на память.

"По состоянию здоровья ребенок не может самостоятельно передвигаться, но девочка не теряет надежды, что в скором времени эта ситуация изменится. Алина делает первые пробы пера в написании фантастического рассказа, надеется, что он будет опубликован и получит признание читателей. Но самая заветная мечта девочки - самостоятельно сделать первые шаги. Алина была очень рада нашему приходу, а от новой прически у нее светились глаза", - рассказала исполняющая обязанности директора Антонина Карасева.

Как сообщили в Центре, в рамках акции в июле новый образ подарили юной красавице Фатиме, которой заплели косу в форме розы. В силу особенностей здоровья девочка не может посетить салон красоты, но у неё велико желание быть обаятельной и нравиться всем. Фатима очень жизнерадостная, любит слушать восточную музыку, двигаться в такт мелодии, выполняя изящные движения руками.

Без внимания специалисты соцзащиты не оставляют и пожилых земляков. В учреждении реализуется акция "Парикмахер на дому". Специалисты приходят домой к пенсионерам и людям с инвалидностью и делают им стрижки.

Порадовала пожилую землячку новой стрижкой и соцработник отделения соцобслуживания на дому Центра соцзащиты Княжпогостского района Елена Гущина.

"В нашем учреждении проходит акция "У красоты нет возраста". Многие пенсионеры по состоянию здоровья не могут посетить парикмахерскую, а выглядеть красиво хочется всегда. В этот раз мы посетили пожилую женщину, которая не может самостоятельно передвигаться. Она была очень благодарна за помощь", - рассказала Елена Гущина.

Похожее мероприятие проводят и в Удорском районе. Здесь в рамках акции "Поделись своим теплом" и Ярмарки социальных услуг специалист организационно-консультативного отделения Центра соцзащиты Олеся Маркова сделала стрижки двум пожилым жителям села Чернутьево.

Как отметили в Центре, акция проводится регулярно, парикмахерские услуги оказывают пенсионерам в преддверии значимых праздников, таких, например, как День Победы или День пожилого человека.