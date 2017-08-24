В Коми растут среднесуточные надои молока

24 августа 2017 года, 15:11 | Корткеросский, Удорский, Усть-Цилемский
Фото Антона Пархачёва

В Республике Коми растут среднесуточные надои молока. Об этом главе региона Сергею Гапликову доложил зампред - министр сельского хозяйства и потребительского рынка республики Анатолий Князев, сообщает пресс-служба Минсельхоза Коми.

"В сельскохозяйственных предприятиях республики растут удои молока. Сегодня передовые хозяйства Корткеросского, Усть-Цилемского и Удорского районов идут с плюсом 2,3 литра. В среднем по региону идет прибавка 1,3 литра",- прокомментировал сводку А. Князев.

Сегодня в Коми среднесуточный надой молока на одну фуражную корову составляет 13, 2 литра, что выше уровня прошлого года на 11%.

По словам специалистов, росту продуктивности дойного стада в северных районах способствует должное внимание со стороны руководителей хозяйств к технологиям доения, кормления и условиям содержания животных. В сельхозпредприятиях республики отмечается значительное повышение уровня технологической дисциплины.

Комиинформ

  Ключевые слова: статистика, сельское хозяйства, село, минсельхоз, коми, животные. молоко
  Рубрика: Экономика
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