Праздник "Муса чужанiн" вновь зазвучит на одной из площадок "Дня микрорайонов"

24 августа 2017 года, 14:54 | Сыктывкар
Фото администрации Сыктывкара

В ближайшее воскресенье, 27 августа, сквер сыктывкарской школы № 24 (ул.Морозова, 175) примет традиционный праздник "Муса чужанiн" ("Милая Родина"), сообщает пресс-служба администрации столицы Коми.

Сыктывкарское местечко Давпон традиционно принимает праздник "Муса чужанiн" в преддверии осени и в рамках городского праздника "День микрорайонов". В этот день здесь развернутся яркие выступления творческих коллективов, а также спортивные, игровые и развлекательные мероприятия для взрослых и детей.

Профессиональные и самодеятельные художественные коллективы Сыктывкара, поселков Краснозатонский, Седкыркещ и Верхняя Максаковка на протяжении всего дня будут задавать настроение, и радовать гостей праздника своим творчеством.

Также гости "Муса чужанiн" смогут увидеть все пункты программы "Дня микрорайонов". В частности, выставку достижений дачного растениеводства "Дачный урожай". Она соберет тех, кому удалось взрастить овощ или фрукт, отличающийся большим размером или необычной формой. Принять участие в выставке смогут все желающие, для этого необходимо зарегистрироваться на месте проведения с 10 до 11 часов.

Приятным дополнением выставки станет конкурс на лучшее "Коми блюдо" – желающие принять в нём участие должны представить на суд жюри любое из коми блюд, приготовленное своими руками.

Для тех, кто с особой ответственностью относится к своему здоровью, на первом этаже СОШ № 24 откроется "Пункт здоровья", где гости смогут измерить такие показатели как рост, вес, артериальное давление, а также получить рекомендации по ведению здорового образа жизни.

В программе праздника запланирована краеведческая викторина, которая познакомит участников с интересными фактами про родную республику. Также взрослые и дети смогут принять участие в конкурсах, играх и мастер-классах по декоративно-прикладному искусству.

Организаторами "Муса чужанiн" выступают управление культуры администрации МО ГО "Сыктывкар" и Ассоциация попечительских советов, которые приглашают всех желающих стать зрителями этого доброго праздника.

Напомним, 27 августа в Сыктывкаре традиционный городской праздник "День микрорайонов" пройдёт на площадках в разных частях города:

– площадка возле СОШ № 43;

– ул. Петрозаводская, 44;

– площадка возле СОШ № 24, ул. Морозова, 175;

– площадка возле СОШ № 11, п.Н. Чов;

– ул. Магистральная, 13;

– площадка возле СКЦ;

– ул. Школьная, 13;

– площадка возле СОШ № 21;

– ул. Красных Партизан, 68;

– Эжва, Слободская площадь, ул. Мира, 10\1;

– Эжва, Парк, ул. Славы.

Комиинформ

  Ключевые слова: праздник, лето, коми
  Рубрика: Общество
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