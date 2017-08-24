Роспотребнадзор Коми разъяснил, как подобрать правильный школьный портфель

Роспотребнадзор Коми опубликовал разъяснения для родителей школьников о том, как выбрать школьный портфель. Для ношения учебников, тетрадей и других принадлежностей используются портфели, папки, ученические ранцы (заплечные сумки).

Наиболее гигиеничными являются ученические ранцы. При их ношении нагрузка равномерно распределяется на весь плечевой пояс, что сохраняет симметричное положение тела, а также освобождает руки. Это особенно важно для детей младшего школьного возраста, но рекомендуется и детям старшего возраста.

Портфели и школьные ранцы должны быть безопасны для здоровья детей по органолептическим, санитарно-химическим, физико-гигиеническим и токсиколого-гигиеническим показателям. Для подтверждения этого при покупке изделия необходимо потребовать декларацию о соответствии его Техническому регламенту Таможенного союза "О безопасности продукции, предназначенной для детей и подростков".

Указанная продукция подлежит маркировке. Маркировка должна быть достоверной, читаемой и доступной для осмотра и идентификации. Маркировку наносят на изделие, этикетку, прикрепляемую к изделию или товарный ярлык, упаковку изделия, упаковку группы изделий или листок-вкладыш к продукции.

Маркировка должна содержать следующую информацию:

- наименование страны, где изготовлена продукция;

- наименование и местонахождение изготовителя (уполномоченного изготовителем лица), импортера, дистрибьютора;

- наименование и вид (назначение) изделия;

- дата изготовления;

- единый знак обращения на рынке;

- срок службы продукции (при необходимости);

- гарантийный срок службы (при необходимости);

- товарный знак (при наличии).

Маркировка ранцев ученических, сумок, портфелей и рюкзаков должна содержать информацию о возрасте пользователя.

Вес портфелей и школьных ранцев для учащихся начальных классов не должен превышать 600 - 700 граммов, для учащихся средних и старших классов - не более 1 000 грамм.

Конструкция ранца должна обеспечивать формоустойчивость изделия. Ранцы ученические для детей младшего школьного возраста должны быть снабжены формоустойчивой спинкой.

Изделия для обучающихся начальных классов должны иметь следующие размеры: длина (высота) - 320-360 мм, высота передней стенки - 220- 260 мм, ширина - 60-100 мм. Длина плечевого ремня должна быть не менее 600-700 мм. Чтобы ремни не давили на плечи ребенка, ширина их в верхнем отрезке (на плече ребенка) должна быть не менее 35-40 мм. Для изготовления плечевых ремней рекомендуется эластичный материал. При использовании жесткого материала следует предусмотреть накладки к плечевым ремням.

Плечевые ремни должны быть прочно закреплены по середине верхнего края задней стенки или на шпации в местах крепления ручки. В нижней части ремней необходимо приспособление, позволяющее изменять их длину в соответствии с ростом ребенка и характером одежды. Один из ремней должен иметь разъем, облегчающий одевание и снимание ранца. Пряжки или другие приспособления для изменения длины ремней следует крепить на дне ранца во избежание порчи одежды и травм.

Портфели и ранцы должны иметь детали и (или) фурнитуру со светоотражающими элементами на передних, боковых поверхностях и верхнем клапане из материалов контрастных цветов.

Материал для изготовления ранцев должен быть легким, прочным, с водоотталкивающим покрытием, удобным для чистки. Соприкасающиеся с кожными покровами конструктивные элементы ранцев, рюкзаков, портфелей не должны оказывать местного кожно-раздражающего действия.