В Сосногорске установили дополнительное освещение на пешеходных переходах

24 августа 2017 года, 14:27 | Сосногорск
Фото Сергея Ларионова

На шести пешеходных переходах Сосногорска установили новые системы освещения со светодиодными лампами. Главная цель модернизации уличного освещения - безопасное и комфортное передвижение водителей и пешеходов по городу.

Как уточнили "Комиинформу" в администрации Сосногорского района, в зону внимания попали детские учреждения. Два пешеходных перехода на улицах Орджоникидзе возле детского сада №5 и около школы № 1, переходы на улице Пионерской возле школы № 2 и на улице Первомайской возле Кадетской школы оборудованы мощными светодиодами, причем конструкция рассчитана таким образом, чтобы максимально увеличить зону освещенности переходов.

Системы освещения еще двух переходов - по улице Горького возле дома № 20 и по улице Лесной возле стелы "Живу! Люблю! Горжусь!" - тоже необычны. Светильники подвесили на тросах во всю ширину перехода - таким образом самые оживленные пешеходные участки города будут освещены полностью.

Важно, что переходы, оборудованные этим летом дополнительными светильниками, выбирались с учетом мнения жителей. За результативностью работы новых установок освещения специалисты Управления ЖКХ будут пристально наблюдать в течение осенне-зимнего периода. А на будущий год работа по установке дополнительного освещения на пешеходных переходах будет продолжена.

Кроме этого, к новому учебному году в Сосногорске завершится поэтапная установка сигнальных светофоров в районе детских образовательных учреждений, которая проводилась в течение последних лет. Светофоры типа Т7 установлены возле Кадетской школы и школы № 5, а также возле детского сада № 5. А на восьми самых загруженных улицах города повторно нанесут дорожную разметку.

Комиинформ

  Ключевые слова: Сосногорск, ремонт, дороги
  Рубрика: Общество
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