В Инте отремонтировали две из шести дворовых территорий

24 августа 2017 года, 18:49 | Инта
Фото администрации Инты

В Инте подрядная организация завершает ремонт двух из шести дворовых территорий. Подрядная организация завершает монтаж бордюрного камня и бетонирование отдельных участков на ул. Горького 13 и 15. Ремонт был проведен самым востребованным и долговечным способом благоустройства – укладкой бетонных плит.

Как сообщили "Комиинформу" в пресс-службе администрации Инты, одновременно компания завозит необходимые материалы на следующие объекты.

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"Поступила большая партия плит и бордюрного камня, этими материалами полностью обеспечен двор дома № 21 по улице Горького и частично – двор дома № 16 по улице Воркутинской - это следующие объекты в нашей программе благоустройства, - рассказал первый заместитель руководителя администрации Инты Юрий Козлов. – В настоящее время на заводе железобетонных изделий в Инте возобновилось производство бетона и бордюрного камня, так что теперь работы по установке бордюров и бетонированию отдельных участков дворовых территорий пойдут быстрее. Тем более, подрядчик формирует вторую бригаду, чтобы вести укладку плит на двух объектах".

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Во вторник, под аккомпанемент концертной программы, которая проходила на центральной площади города в честь Дня Республики, двор дома № 21 по улице Горького полностью очистили от старого асфальтового покрытия. Теперь здесь выполнят подсыпку и планировку территории, а затем приступят к укладке плит.

Напомним, в муниципальную программу благоустройства в этом году вошли одна общественная и шесть дворовых территорий. Все их в июне по итогам конкурсного отбора утвердила общественная комиссия.

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"Хочу сказать, что одним из основных критериев при выборе объектов для включения в программу благоустройства в этом году стала инициатива жителей города и управляющих компаний, - отметила мэр Инты Лариса Титовец. - Уже на стадии подготовки работ по благоустройству во многих дворах прошли субботники по расчистке ивняка и уборке мусора с участием местных жителей. После того, как подрядчик завершит работу, управляющие компании займутся обустройством зон отдыха во дворах. Мы рассчитываем увидеть в обновленных дворах и новые детские площадки, и уютные уголки для отдыха старшего поколения. Договоренность с управляющими компаниями по этому поводу у нас есть".

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В качестве объекта для благоустройства общественной территории интинцы выбрали улицу Горького. На всей ее протяженности, а это 642 метра от площади Ленина до площади Комсомольской, отремонтируют тротуары.

Первый участок, ближайший к площади Ленина, уже готов к асфальтированию. Там демонтировали старые бордюрные камни, продолжают устанавливать и бетонировать новые. Подрядная компания рассчитывает уже в четверг начать масштабное асфальтирование.

По условиям контракта асфальтирование на улице Горького должно завершиться к концу сентября, поэтому сроки и качество работ, как и на всех объектах, которые благоустраиваются в рамках приоритетного проекта "Формирование комфортной городской среды", находятся под жестким контролем администрации города.

Геня Джавршян

  Ключевые слова: благоустройство дворовых территорий
  Рубрика: Общество
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