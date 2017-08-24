В Инте отремонтировали две из шести дворовых территорий

В Инте подрядная организация завершает ремонт двух из шести дворовых территорий. Подрядная организация завершает монтаж бордюрного камня и бетонирование отдельных участков на ул. Горького 13 и 15. Ремонт был проведен самым востребованным и долговечным способом благоустройства – укладкой бетонных плит.

Как сообщили "Комиинформу" в пресс-службе администрации Инты, одновременно компания завозит необходимые материалы на следующие объекты.

"Поступила большая партия плит и бордюрного камня, этими материалами полностью обеспечен двор дома № 21 по улице Горького и частично – двор дома № 16 по улице Воркутинской - это следующие объекты в нашей программе благоустройства, - рассказал первый заместитель руководителя администрации Инты Юрий Козлов. – В настоящее время на заводе железобетонных изделий в Инте возобновилось производство бетона и бордюрного камня, так что теперь работы по установке бордюров и бетонированию отдельных участков дворовых территорий пойдут быстрее. Тем более, подрядчик формирует вторую бригаду, чтобы вести укладку плит на двух объектах".

Во вторник, под аккомпанемент концертной программы, которая проходила на центральной площади города в честь Дня Республики, двор дома № 21 по улице Горького полностью очистили от старого асфальтового покрытия. Теперь здесь выполнят подсыпку и планировку территории, а затем приступят к укладке плит.

Напомним, в муниципальную программу благоустройства в этом году вошли одна общественная и шесть дворовых территорий. Все их в июне по итогам конкурсного отбора утвердила общественная комиссия.

"Хочу сказать, что одним из основных критериев при выборе объектов для включения в программу благоустройства в этом году стала инициатива жителей города и управляющих компаний, - отметила мэр Инты Лариса Титовец. - Уже на стадии подготовки работ по благоустройству во многих дворах прошли субботники по расчистке ивняка и уборке мусора с участием местных жителей. После того, как подрядчик завершит работу, управляющие компании займутся обустройством зон отдыха во дворах. Мы рассчитываем увидеть в обновленных дворах и новые детские площадки, и уютные уголки для отдыха старшего поколения. Договоренность с управляющими компаниями по этому поводу у нас есть".

В качестве объекта для благоустройства общественной территории интинцы выбрали улицу Горького. На всей ее протяженности, а это 642 метра от площади Ленина до площади Комсомольской, отремонтируют тротуары.

Первый участок, ближайший к площади Ленина, уже готов к асфальтированию. Там демонтировали старые бордюрные камни, продолжают устанавливать и бетонировать новые. Подрядная компания рассчитывает уже в четверг начать масштабное асфальтирование.

По условиям контракта асфальтирование на улице Горького должно завершиться к концу сентября, поэтому сроки и качество работ, как и на всех объектах, которые благоустраиваются в рамках приоритетного проекта "Формирование комфортной городской среды", находятся под жестким контролем администрации города.