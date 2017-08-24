"Дневники школьника" в ближайшее время доставят во все муниципалитеты Коми

Коми региональное отделение партии "Единая Россия" завершает доставку "Дневников школьника" в города и районы Республики Коми. Уникальное издание от партии в этом году получат учащиеся первых, вторых, третьих и четвертых классов всех школ региона.

Об этом сообщила руководитель регионального исполкома партии "Единая Россия" Ольга Сычугова. По ее словам, доставить оставшиеся экземпляры осталось в несколько муниципалитетов.

"Доставка и отгрузка дневников идет по графику. Весь 48-тысячный тираж будет доставлен вовремя. В некоторых муниципалитетах уже ведется работа по распространению четвертого выпуска дневника. Поэтому родителям школьников не стоит переживать, все учащиеся младших классов смогут познакомиться со своим главным учебным документом уже скоро - в День знаний", - сказала Ольга Сычугова.

Напомним, что первый дневник в рамках проекта "Единой России" был издан в 2014 году. Он носил краеведческий характер и содержал главные сведения о каждом из 20 муниципальных образований региона; получил "в народе" название "малой энциклопедии республики".

Второй дневник был издан в 2015 году. Он был посвящён 70-летию Великой Победы и содержал сведения о вкладе Республики Коми в Победу, Героях Советского Союза и полных кавалерах ордена Славы, имена которых вошли в Книгу Памяти республики. В 2016 году главный документ школьника был посвящен 95-летию Республики Коми. В этому году тема дневника: "Удивительная Республика Коми".