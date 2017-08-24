Гимназия искусств при главе Коми поздравит с новым учебным годом сказкой-детективом

24 августа 2017 года, 13:36 | Сыктывкар
Фото vk.com

Концертный зал и театр-студия "Ордым" гимназии искусств при главе Коми приглашает всех желающих вместе не только встретить День знаний, но и открыть юбилейный десятый творческий сезон.

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Праздник состоится 3 сентября в 11:00. Зрителям представят музыкальную сказку-детектив "Кто украл светофор?". Это забавная, поучительная история для детей и взрослых о том, как важно соблюдать правила дорожного движения.

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Подробнее по телефонам: (8212) 22-35-12; 22-35-26.

Елена Кабакова

  Ключевые слова: сказка, культура, концерт, гимназия искусств при главе Коми
  Рубрика: Культура
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