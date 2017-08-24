Гимназия искусств при главе Коми поздравит с новым учебным годом сказкой-детективом

Концертный зал и театр-студия "Ордым" гимназии искусств при главе Коми приглашает всех желающих вместе не только встретить День знаний, но и открыть юбилейный десятый творческий сезон.

Праздник состоится 3 сентября в 11:00. Зрителям представят музыкальную сказку-детектив "Кто украл светофор?". Это забавная, поучительная история для детей и взрослых о том, как важно соблюдать правила дорожного движения.

Подробнее по телефонам: (8212) 22-35-12; 22-35-26.