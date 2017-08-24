На Удоре осуждена девушка, обворовавшая однокурсницу

24 августа 2017 года, 14:08 | Удорский
Фото из архива "Комиинформа"

Удорский районный суд вынес обвинительный приговор в отношении 20-летней жительницы п. Усогорск. Она признана виновной в совершении преступления, предусмотренного п. "в" ч.2 ст. 158 УК РФ (кража с причинением значительного ущерба гражданину).

Суд установил, что потерпевшая передала на хранение подсудимой банковскую карту, на которую поступала стипендия и пенсия по потере кормильца. Подсудимая, зная пин-код от карты, подключила к своему сотовому телефону услугу "мобильный банк" и в период с июня 2016 года по январь 2017 года переводила деньги своей сокурсницы на свой счет и счета своих знакомых, расплачивалась за покупки в магазинах. Всего за указанный период подсудимая похитила денежных средств на сумму около 90 тыс. рублей.

Суд признал ее виновной в и назначил ей наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год. С учетом состояния ее здоровья суд применил к ней условное осуждение и установил испытательный срок на 1 год.

Предварительное расследование осуществлялось следователем СГ ОМВД России по Удорскому району.

Приговор в законную силу не вступил.

В апреле этого года девушка уже привлекалась к уголовной ответственности за совершение аналогичного преступления в отношении другой своей сокурсницы. Суд назначил ей наказание в виде обязательных работ, сообщает пресс-служба прокуратуры РК.

Комиинформ

  Ключевые слова: кража
  Рубрика: Право
  • 0
  • 0
  • 0
  • 1
  • 0

Если вы заметили ошибку в этом тексте, просто выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Выделенный текст будет автоматически отправлен редактору

Новости по теме:

11:15 24.08.2017
В Сыктывкаре разыскивают возможного убийцу
10:18 24.08.2017
В Усинске перед судом предстанет организатор азартных игр
07:47 24.08.2017
Жильцов многоквартирного дома в центре Сыктывкара мучил трупный запах в подъезде


Новости mediametrix

                       
                       
                       

Видео

Лента новостей

96 ЛЕТ РЕСПУБЛИКЕ КОМИ


Мы рядом
Алёна. Периодически нуждаюсь в сопровождении по городу. (Сыктывкар)
Александр. Испытываю проблемы в передвижении. Закончил школу и ищу работу на дому. (Сыктывкар)
перейти в раздел

Интервью

Сергей Гапликов
Глава Республики Коми
"Готов на все сто"
Посмотреть все интервью







Индекс цитирования Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru Статистика Система Orphus
Смотреть видео