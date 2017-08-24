На Удоре осуждена девушка, обворовавшая однокурсницу

Удорский районный суд вынес обвинительный приговор в отношении 20-летней жительницы п. Усогорск. Она признана виновной в совершении преступления, предусмотренного п. "в" ч.2 ст. 158 УК РФ (кража с причинением значительного ущерба гражданину).

Суд установил, что потерпевшая передала на хранение подсудимой банковскую карту, на которую поступала стипендия и пенсия по потере кормильца. Подсудимая, зная пин-код от карты, подключила к своему сотовому телефону услугу "мобильный банк" и в период с июня 2016 года по январь 2017 года переводила деньги своей сокурсницы на свой счет и счета своих знакомых, расплачивалась за покупки в магазинах. Всего за указанный период подсудимая похитила денежных средств на сумму около 90 тыс. рублей.

Суд признал ее виновной в и назначил ей наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год. С учетом состояния ее здоровья суд применил к ней условное осуждение и установил испытательный срок на 1 год.

Предварительное расследование осуществлялось следователем СГ ОМВД России по Удорскому району.

Приговор в законную силу не вступил.

В апреле этого года девушка уже привлекалась к уголовной ответственности за совершение аналогичного преступления в отношении другой своей сокурсницы. Суд назначил ей наказание в виде обязательных работ, сообщает пресс-служба прокуратуры РК.